Empreendedores com menos de 30: Tutto Pizzaria

As famílias costumam influenciar nas nossas escolhas profissionais. Na família Miguez, os jovens seguiram os caminhos dos progenitores. Felipe, de 21 anos, tem o mesmo entusiasmo para empreender que a sua família paterna. Aos 10, o jovem começou a revender capinhas na escola.

Dono da Tutto Pizzaria, o jovem afirma que nunca foi fã do mercado tradicional. O empresário disse que não vê uma forma de enriquecer neste meio e que trabalhar de forma "tradicional" o atrapalharia,

A Tutto, que tem 5 meses, nasceu em um projeto junto com Edder Voss, pai de Felipe. De acordo com o jovem, a crise instalada no país fez com que os dois optassem por um ramo que sempre está em alta: comida.

"A pizzaria surgiu por necessidade, precisávamos de algo que ainda tivesse espaço no mercado e que pudéssemos nos jogar de cabeça. E graças a uma tia minha, que teve pizzaria por mais de 10 anos na Argentina, decidimos abrir a pizzaria, pois ela ensinou tudo que precisávamos, devemos muito a ela", disse Felipe.

Com pouco tempo de negócio, a Tutto está sendo, na medida do possível, de acordo com o empresário, rentável. "Está tudo caminhando como o planejado, antes de iniciarmos o projeto. Já sabíamos das dificuldades que enfrentaríamos e graças a Deus estamos conseguindo superar", comentou o jovem.

Dificuldades

Para Miguez, as dificuldades no começo do empreendimento são inúmeras. De acordo com ele, não é fácil buscar estabilidade com o empreendedorismo, apesar de compensar, no começo é cruel.

Carga horária acima da média, tributos, fazer compras, incerteza do sucesso, dentre outras coisas que tornam o empreendedorismo difícil.

"Um dos maiores desafios, por ser jovem, é trabalhar de noite. Empreender é você abrir mão de certas coisas em prol do seu negócio. Mas é algo muito tranquilo, por que eu sempre quis empreender e eu já sabia que não seria fácil. Outro grande desafio é conseguir colocar as ideias no lugar e pensar em algo que alavanque cada vez mais a produção da empresa, tenho muitas ideias, sou ansioso e quero pôr logo tudo em prática, mas não funciona assim", afirmou.

Para o futuro, Felipe espera conseguir expandir a marca, abrindo filiais, inicialmente, na Bahia e depois no restante do Brasil. "Acho que é o sonho de todo empreendedor, buscar sempre crescer a sua marca. E não é só pelo dinheiro, ver a sua marca grande deve ser algo extremamente realizador", finalizou.

Dono da Tutto Pizzaria, o jovem afirma que nunca foi fã do mercado tradicional

* Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo