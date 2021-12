Empreendedores com menos de 30: Pimenta Doce Calçados

Geralmente, as famílias são as principais parceiras de um negócio. Quando não são elas que dão as ideias, é de onde sai o investimento financeiro. O caso de Larissa Lopes, estudante de jornalismo, de 22 anos, não foi diferente.

A Pimenta Doce Calçados, que fica no Shopping Estação Villas, em Lauro de Freitas (região metropolitana de Salvador) nasceu em uma conversa entre Larissa e a irmã, Quetlen Lopes, advogada de 31 anos. A mais velha teve a ideia de vender sapatos, inicialmente pelo Instagram em São Paulo, cidade onde mora. Virtualemnte, o estabelecimento existe há quatro anos.

"Quetlen acreditava que vender somente pelo Instagram não passava credibilidade, então me pediu para fazer um site. Eu não tinha a menor noção de como fazer, mas como sempre gostei de criação fui pesquisar e nisso acabei me envolvendo", contou Larissa.

Logo após essa iniciativa, a mais nova das Lopes começou a vender calçados também em Salvador, com a intenção de alcançar clientes nos dois estados. Após criar o site e o Instagram, a tão sonhada loja física abriu as portas, há cerca de seis meses, com a ajuda e investimento da família.

"Com abertura da loja em Salvador o meu envolvimento se tornou ainda maior devido a distância dela. Resolvemos então que a loja passaria para mim, já que ela não estava conseguindo conciliar a advocacia e a loja. Desta forma me tornei a proprietária da Pimenta Doce Calçados e desde então eu que administro", contou a estudante.

Com algum tempo no mercado, a loja se auto sustenta sem precisar de um capital. Larissa confessou que o estabelecimento ainda não tem lucro e que espera muito mais, mas que já é gratificante ver o tanto que a loja cresceu e amadureceu. "Já cresci muito, mas ainda busco mais. Um dos planos para futuramente é abrir mais uma loja", revelou.

22 anos de pura garra

Quando jovens, as dificuldades para construir uma credibilidade em meio ao mercado empreendedor são maiores. Larissa contou que como a marca é dela, e ter que patentear o nome, encontrar fornecedores, conquistar a confiança dos bancos, fazer reconhecimento e divulgação da marca, os contratempos são ainda maiores.

"Tenho 22 anos, mas com cara de 15. Infelizmente as pessoas ainda julgam pela aparência e não pela competência e isso faz com que não acreditem que a loja é minha, que eu administro tudo. Sou vista como uma criança e não como uma empresária em certos momentos, e isso dói muito. Só eu sei o que é administrar uma empresa", declarou.

A estudante, que já fez curso de enfermagem antes de se transferir para o jornalismo, também confessou que optou pelo ramo por amar sapatos, e que, apesar de ser um ramo complicado, a paixão é maior.

"Ver que posso fazer a felicidade de outras mulheres com modelos e tamanhos exclusivo e calçando um sapato da minha marca me gratifica ainda mais", finalizou.

