Empreendedores com menos de 30: A (BAR)bearia

Algumas pessoas chamam de destino, acaso, maktub. Mas podemos resumir em apenas: estava escrito. Foi assim que A (BAR)bearia surgiu na vida do engenheiro civil Phillippe do Prado, de 30 anos. Phillippe era cliente da A (BAR)bearia desde 2015 e acabou construindo uma amizade com os donos. Com a necessidade de abrir mais uma unidade, o engenheiro se jogou de cabeça, topou a ideia e virou sócio do estabelecimento.

Como se estivesse escrito nas estrelas, o jovem afirma que ele foi o escolhido pela A (BAR)bearia. O estabelecimento nasceu da ideia de Gabriel Botelho, que em 2015 havia retornado de São Paulo e disse que o formato estava dando resultados na capital paulista. Gabriel Lima, outro sócio, pesquisou e teve o 'feelling' de falar que era preciso abrir o estabelecimento naquele momento, para não perder o timming. Gabriel Gil e Felipe Muñoz também são sócios do clube. Phillippe entrou na sociedade depois.

A (BAR)bearia tem duas unidades. Uma na Ecosquare, na Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, e outra na Rua das Rosas, na Pituba. O estabelecimento, que já tem 3 anos, passou por reformas de ampliação, além da construção de uma nova unidade.

"O investimento sempre saiu dos próprios sócios e vem sendo satisfatório o resultado, tanto financeiro, como pessoal. Como eu disse, o enriquecedor da A (Bar)bearia fica no balcão. Lá que ganhamos grandes amizades, recebemos conhecimentos, trocamos experiências, é uma energia sem igual", disse Phillippe.

O ramo desse formato de barbearia tem crescendo bastante em Salvador, mas, para o sócio, que também trabalha em um escritório de engenharia, o formato da barbearia a diferencia e a destaca da concorrência.

"Lá o cliente sempre será recepcionado por um dos donos, seja na unidade Pituba ou unidade Rio Vermelho. Não temos recepcionistas ou gerentes. Somos nós que abrimos porta, servimos cerveja, limpamos o salão para o cliente sentar na cadeira, atendemos o telefone, fazemos as marcações, administramos nossa conta do Instagram, tudo", afirmou Phillippe.

Tudo na A (BAR)bearia tem a cara dos sócios, desde os quadros que decoram o ambiente até o tom de voz no telefone. De acordo com Phillipe, ao mesmo tempo que isso é bom, a grande dificuldade é o "filho" que eles criaram, que demanda tempo e dedicação. "É bem difícil conciliar com outras atividades, é bem corrido o dia a dia", revelou.

Empreendedores

Abrir um negócio é desafiador, para jovens é ainda pior. O sócio afirma que o seu maior desafio como jovem empreendedor é conter a ansiedade e manter a calma nas horas das decisões internas (pessoal e administrativo) e externas (produtos à venda, compras, concorrência, etc).

"Somos novos, as ideias não param de surgir. E como a (BAR)bearia é formada por 5 sócios, essa ansiedade é multiplicado por 5. Então, somos obrigados a pensar e repensar a cada passo que tomamos. Quais as consequências, o que vai afetar na marca, Esse é o grande desafio", declarou.

A (BAR)bearia oferece serviços de cabelo e barba, e, como o próprio nome diz, um bar com cervejas premium e artesanais. Além disso, é servido também café expresso moído na hora. O estabelecimento também vende produtos que ajudam a manter a saúde da barba: óleos e balms modeladores da marca da barbearia e balm de barba curta, shampoo e condicionador da SobreBarba.

O clube também tem loja com artigos com a marca da A (BAR)bearia: bonés, chaveiros e camisas são comercializados. A primeira parceria foi com a loja Salve Terra. A segunda, que está saindo do forno, de acordo com Phillipe, é uma parceria com a Every.

"Falar sobre o futuro da (BAR)bearia, é um tanto quanto complicado, nós temos sede de novidades, somos novos e as ideias surgem o tempo todo. Mas acredito que uma unidade no interior da Bahia, elevando a marca ainda mais, seria algo a se considerar. Conquistar o mercado estadual e quem sabe abrir o leque regional, nacional. Seria um grande sonho", finalizou.

