Empreendedores apostam em tecnologia para o campo

Investir em tecnologia para solucionar problemas e entraves do setor do agronegócio é uma opção para empreendedores. Segundo a coordenadora de agronegócios do Sebrae-BA, Adriana Moura, cada vez mais empresários estão investindo nas áreas de consultoria, orientação e softwares específicos.

É o caso da plataforma Dr. Farm, que analisa os dados da lavoura e entrega soluções e projeções para antever os acontecimentos e ajudar as tomadas de decisão a partir de dados meteorológicos e coletados no campo.

“Existem inúmeros problemas sem solução no agronegócio, que é um setor tão cheio de nuances e variáveis que existem ainda muitas áreas da tecnologia para expandir, como logística para o agronegócio, meios de pagamento, entre outras”, afirma o CEO da Dr. Farm, Matheus Ladeia.

Players internacionais

Apesar das potencialidades ainda a desenvolver, o empresário alerta que ainda há muito desconhecimento sobre o desenvolvimento na tecnologia do campo brasileiro. As oportunidades existem, mas, ao mesmo tempo, o campo já conta com players internacionais que atualmente dominam o mercado.

“Existe uma imagem deturpada de que esse setor é subdesenvolvido. No agronegócio já existe muita tecnologia. Há uma desconexão porque as pessoas da área de tecnologia não entendem de agronegócio”, afirma Matheus Ladeia. O primeiro passo para quem quer entrar no segmento é entender muito das especificidades do agronegócio, porque cada cultura é um mundo. A partir daí, pensar em soluções tecnológicas para problemas existentes no setor.

