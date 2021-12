Emissão de carteira de trabalho será suspensa na BA nesta 6ª

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE/BA) implantará um novo sistema que otimizará a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para os cidadãos baianos.

Para que isso aconteça, o serviço de emissão da CTPS será suspenso na Bahia a partir desta sexta-feira, 5, para os municípios do interior; e em Salvador, a partir 12, retornado à normalidade no dia 2 de janeiro de 2015.

A SRTE/BA esclarece que se o trabalhador conseguir uma oportunidade de emprego durante o período da suspensão, e tiver sem o documento, o empregador pode admitir este funcionário que pode ficar sem a carteira por um prazo de 30 dias.

O empregador fornecerá ao empregado, no ato da admissão, documento do qual constem a data da admissão, a natureza do trabalho, o salário e a forma de seu pagamento. E, caso o empregado não possua a carteira na data em que for dispensado, o empregador lhe fornecerá atestado de que conste o histórico da relação empregatícia.

Os trabalhadores que desejarem solicitar a primeira ou segunda via do documento ainda este ano, deverão antecipar as solicitações, agendando o atendimento, por meio do sistema de marcação de horário, no site do Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo telefone (71) 3329-8431.

