Emissão de carteira de trabalho é temporariamente suspensa

Por conta dos ajustes técnicos no novo sistema de emissão de Carteira de Trabalho adotado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que passará a ser feita integralmente de forma digital, o atendimento para emissão do documento está temporariamente suspensa em todas as unidades do SineBahia, inclusive nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e do Ponto Cidadão do estado.

Com a implantação do novo procedimento adotado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os trabalhadores serão atendidos por meio de um sistema de agendamento, e terão seus dados cruzados no ato do cadastramento, permitindo a emissão da carteira em cerca de 15 minutos. A população será informada quando o sistema for normalizado.

