Embraer abre seleção para 40 profissionais

A Embraer abre as inscrições de quatro processos seletivos para profissionais com conhecimento em programação, para atuação no desenvolvimento de softwares para aeronaves.

As posições têm foco em engenharia de sistemas, desenvolvimento de software embarcado, desenvolvimento de produto para cybersecurity e safety e não exigem experiência no segmento aeronáutico. Os processos visam preencher aproximadamente 40 vagas nas unidades da empresa de São José dos Campos, interior de São Paulo, e Belo Horizonte, Minas Gerais.

Os candidatos devem se inscrever pelo site.

