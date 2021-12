Embasa seleciona estagiários de níveis técnico e superior

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2014 da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa). As vagas são para cargos do nível técnico e superior, para Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Vitória da Conquista e Caetité. Para saber informações sobre a inscrição o candidato deve consultar o edital pela internet até 31 de março.

Para participar do processo, os alunos precisam ter pelo menos 50% do curso concluído, estar regularmente matriculados e ter 1 ano disponível para estagiar sem possibilidade de renovação. Com carga horária de 4 horas diárias, os estudantes recebem auxílio transporte e bolsa auxílio que varia de R$ 280 a R$ 350.

