É preciso traçar estratégias para expandir os negócios em 2018

O início do ano é um momento em que os empreendedores devem começar a colocar na balança tudo que foi feito no ano anterior para planejar novas estratégias para o próximo e focar no crescimento da empresa. Com a economia do país se recuperando, algumas ações podem parecer simples, só que fazem muita diferença na hora de traçar as metas para o seu negócio, mas para isso é preciso considerar todos os erros e acertos do último planejamento.

Avaliar os resultados que foram alcançados, analisar se conseguiu cumprir todas as metas traçadas, quanto a empresa cresceu no mercado e qual foi o seu desempenho são apenas algumas dicas do orientador de negócios do Sebrae, Fabrício Barreto, que podem fazer um negócio deslanchar em 2018.

Outra coisa importante é trazer novidades e investir em publicidade. Ele ressalta que as mídias sociais são ferramentas fáceis de ser exploradas. "Quando a empresa inova, ela se diferencia das concorrentes, por exemplo, oferecendo serviços tradicionais de formas diferentes", explica Barreto. É o que Elizabeth Ferreira, sócia da esmalteria Miss Verniz, está planejando fazer. A loja, que oferece serviços exclusivos para as unhas e comercializa produtos, quer começar a produzir os próprios esmaltes em 2018. Atualmente ela trabalha com cerca de 36 marcas nacionais e quer, além de criar seus novos esmaltes, aumentar o leque de produtos importados, que ainda são muito procurados por suas clientes. "Estamos acrescentando novos serviços que não se encontram em qualquer lugar", diz.

Expectativa de alta

Fernando Costa, sócio da loja multimarcas baiana Mesckla, vê no próximo ano uma oportunidade de aumentar as vendas em cerca de 15%. "Vai ser excelente para nós. Em 2017 ainda não tivemos um ano tão bom, esperamos no próximo atingir essa meta", diz. Para isso, Costa irá investir ainda mais nas ferramentas tecnológicas. A Mesckla já movimenta bastante as redes sociais, mas a ideia é criar novas formas de estabelecer essa comunicação com os clientes. "Estamos pensando em maneiras de mostrar as roupas em 360° nas redes sociais. Já começamos a produzir vídeos e teve um retorno legal", comenta o empreendedor.

Ficar atento ao calendário e apostar nas datas festivas também é uma boa opção. Algumas empresas focam muito no possível prejuízo que o feriado pode trazer, mas eles também podem ser lucrativos. Criar promoções nesta época pode ser uma estratégia para o negócio. Elizabeth conta que na sua esmalteria os períodos mais movimentados são os pré-comemorações da cidade. "Vamos aproveitar bastante, criando unhas temáticas especiais para essas ocasiões, que são muito procuradas", conta ela.

Uma das apostas dos negócios para 2018 é abrir novas unidades. A hamburgueria MUU inaugurará no final de janeiro uma nova loja no Rio Vermelho e tem planos para abrir outras unidades no segundo semestre. "Lá é um bairro movimentado, a expectativa é dobrar o número de vendas em relação ao ano anterior e fidelizar novos clientes", diz Túlio Alencar, proprietário da MUU junto com seu irmão Felipe Alencar.

A Miss Verniz também planeja expandir a marca. "Franquear a nossa esmalteria sempre foi um desejo, desde o segundo ano de funcionamento, quando tudo deu certo, mas acredito que este ano estamos prontas para colocar em prática", explica Elizabeth, que criou a esmalteria há sete anos, quando não havia nada especializado na estética das unhas.

Fazer parcerias se tornou uma forma inteligente e muito usada pelas empresas para divulgar a sua marca. A Mesckla tem parcerias antigas com blogueiras e influenciadoras digitais de Salvador que dão bons resultados para a loja. Já a MUU sempre participa de eventos e pretende manter esse ritmo. "Buscamos fazer parcerias e não ligar a nossa hamburgueria apenas à gastronomia, mas com lojas de roupas, blogueiras, fazer com que as pessoas lembrem da gente em vários lugares", conta Túlio.

Ele diz que uma das novidades é ampliação do cardápio que está sendo pensada para atender todos os clientes. Hambúrguer de frango, hambúrguer vegetariano e até cachorro-quente vão entrar no menu, além de novos sabores de milk-shakes. "Nossos milk-shakes são um sucesso. Estamos trabalhando nessa reformulação que estará pronta em breve", revela ele.

Também será colocado em todas as mesas da MUU um QR code para que os clientes possam falar da sua experiência no local e para que eles possam, a partir daí, melhorar o atendimento e os produtos oferecidos.

