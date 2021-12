Doces franceses chegam a Salvador com noite de degustação

A loja de doces Avignon inicia atividades esta semana no mercado brasileiro e instala sua primeira unidade na Bahia, mais especificamente, no piso L4 do Shopping Barra, em Salvador. A inauguração acontece com uma noite de degustação nesta quinta-feira, 4, das 18h às 22h, para convidados, e no dia seguinte, sexta-feira, para o público, no horário de funcionamento do shopping. A marca ainda conta com uma loja na Rua das Rosas, na Pituba.

Mantendo o mesmo conceito do sabor dos doces franceses, a empresa tem o objetivo de se firmar como uma das principais Pâtisseries do país. O macaron, carro chefe da Avignon, é um doce famoso na França e ganhou receita exclusiva da marca, elaborada pela chef de cozinha Liana Candido. Formado por uma casquinha finíssima e crocante combinado a recheios de chocolate e caramelo, o doce é uma das apostas da Avignon.

Além dos sabores tradicionais, a Avignon usou a técnica francesa misturada a produtos genuinamente brasileiros para que, na Bahia, o macaron tivesse, entre as opções tradicionais, um sabor caracteristicamente nacional. O resultado foi a criação de sabores que trazem o gostinho brasileiro como caipirinhas, coco e doce de leite, e que a culinária francesa ainda não conhece.

