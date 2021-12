Distúrbios mentais são a 3ª principal causa de afastamento de trabalhadores

Há três semanas, um administrador de empresas soteropolitano, com síndrome do esgotamento (burn out), foi obrigado pela chefia a tirar férias de 15 dias para que não ficasse caracterizado o papel do ambiente de trabalho em seu adoecimento. Mas não há como mascarar. Pesquisa encomendada pelo governo federal indica que distúrbios mentais são a terceira principal causa de afastamento de trabalhadores no Brasil.

>>Primeiros sinais de doença são queda no rendimento e isolamento

Especialistas em saúde do trabalhador apontam que a ansiedade por resultados pode se transformar em depressão e, eventualmente, levar ao suicídio. Desde 2014, a campanha Setembro Amarelo se dedica à prevenção desse tipo de morte.

“As empresas têm medo de dano à sua imagem e não admitem os casos de burn out”, explica Rodrigo Guimarães, sócio-fundador do Instituto Baiano de Análise do Comportamento (Ibaac), uma clínica que reúne 15 psicólogos acostumados a avaliar o impacto de transtornos mentais em ambientes profissionais.

O roteiro é parecido. Com cobranças cada vez maiores, exigência de resultados e o império das novas tecnologias que deixam o profissional ligado durante todo o dia, aumentam a frustração e a sensação de incapacidade, e os profissionais afetados tendem a diminuir a produtividade e buscar o isolamento.

“Com a atual situação do país, cada vez mais pessoas se sujeitam a trabalhos que as deixam infelizes”, afirma Guimarães, que também cita o caso de um professor universitário que adquiriu a síndrome do esgotamento após se dividir entre diferentes faculdades particulares.

Mestre em psicologia médica e doutoranda em ciências pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Thaís Rabanea considera que o estresse ocupacional pode ser extremamente prejudicial para a saúde mental do trabalhador.

“De fato, os transtornos psiquiátricos estão entre as principais causas de afastamentos associados ao trabalho no Brasil. Os dados fornecidos pela Previdência Social apontaram um importante aumento de casos nos últimos anos”, afirma Thaís.

Assim como Guimarães, ela destaca que dentre os principais distúrbios mentais destaca-se a depressão. “Não apenas por abranger cerca de metade dos casos registrados, mas, sobretudo, pela sua gravidade enfatizada pelo risco de suicídio associado.

Plataforma digital

A crise comportamental que assola ambientes profissionais estressantes, como consultórios médicos, escolas e grandes corporações, também é vista como uma oportunidade para empreendedores.

Há um ano, o médico Rui Brandão e o engenheiro José Simões lançaram o Zenklub, uma plataforma digital que aposta no anonimato da internet para incentivar profissionais com problemas a buscar ajuda. “Muita gente não tem coragem de falar de seus problemas frente a frente”, afirma Brandão. No modelo Zenklub para Empresas, a companhia paga uma taxa, que varia de R$ 80 a 200 por consulta, e permite que o funcionário faça videoconsultas em casa, fora do seu horário de trabalho.

Mas é possível fazer mais do que correr atrás do prejuízo. “As empresas devem se planejar e estruturar de modo a evitar a sobrecarga de tarefas e garantir a remuneração adequada aos seus profissionais”, destaca Thaís.

Ela considera importante, por exemplo, que, em caso de tarefas de alta complexidade, a empresa disponibilize suporte ou haja colegas para oferecer auxílio.

Síndrome do esgotamento

Sintomas - Ausências no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima

Diagnóstico - Deve levar em conta o levantamento da história do paciente e seu envolvimento e realização pessoal no trabalho e as respostas a um questionário de investigação baseado na Escala Likert (com cinco opções graduais)

Tratamento - Inclui o uso de antidepressivos e psicoterapia. Atividade física regular e exercícios de relaxamento também ajudam a controlar os sintomas da doença

Recomendações - O uso frequente de bebidas alcoólicas e de outras drogas como fuga dos problemas pode agravar a depressão

