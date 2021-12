Disney contrata brasileiros para responder dúvidas de visitantes

A Disney está selecionando novos funcionários para a próxima edição do Disney Parks Moms Panel, um fórum online criado para ajudar visitantes que estão com viagem marcada para o universo encantado do Mickey Mouse.

O principal requisito para participar do programa é ter um vasto conhecimento sobre a Disney, como os parques, personagens, hotéis, atrações e cruzeiros. Os interessados deverão fazer a inscrição pelo site entre os dias 5 e 12 de setembro. Se aprovados, irão trabalhar respondendo as dúvidas no site e ainda ganharão uma viagem com a família.

Os brasileiros não ficam de fora da oportunidade. Dessa vez, a plataforma permitirá perguntas em inglês, espanhol, francês e português. Faça sua inscrição no site oficial.

