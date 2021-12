Dia dos Namorados fomenta pequenos negócios

Mês tradicional das fogueiras, canjicas e, em ano de Copa das Confederações, de futebol, junho é responsável também pela pulverização dos clichês românticos, graças ao Dia dos Namorados. Mera invenção capitalista ou não, a data impulsiona a economia varejista e é oportunidade de aumento de lucro para pequenos negócios.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), na Bahia, a data comemorativa é a terceira mais importante para o comércio, empatando com o Dia das Mães e perdendo apenas para o Natal e a Liquida Salvador. A estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-BA) é que o 12 de junho aumente as vendas em 4%.

As áreas de vestuário, perfumaria e flores continuam como mais promissoras do período, mas, segundo o presidente da CDL, Geraldo Cordeiro, produtos e serviços de caráter mais pessoal têm sido valorizados. "Presentes de maior apelo emocional e que priorizam o casal, como jantares românticos e pacotes de viagem, são mais procurados".

Atrair clientela

Para atrair a atenção para esses produtos, as ações promocionais são a estratégia mais usada pelos empreendedores. A empresária Eliana Góes é proprietária há oito anos, junto com o marido, Raimundo Góes, da sex shop Ponto Secreto e usa recursos como descontos e sorteio de cestas eróticas para intensificar as vendas.

"O Dia dos Namorados é o Natal das sex shops. É quando dobramos as vendas, melhoramos o caixa e temos a oportunidade de fidelizar clientes".

Durante esta época, a empresária também investe mais em anúncios publicitários e, além das promoções, desenvolve serviços específicos para o Dia dos Namorados, como a organização de amigos-secretos entre casais, que custam, em média R$ 400.

Personalização

Mas, para aumentar os lucros, não basta baixar preços e oferecer novidades. De acordo com a coordenadora da Unidade de Acesso ao Mercado do Sebrae Bahia, Suely de Paula, tornar as promoções mais atrativas e eficazes exige do empresário atenção aos detalhes.

"É preciso personalizar a promoção. Não se trata de apenas vender o produto, mas de ter um cuidado que começa na decoração da loja, por exemplo", explica Suely.

É investindo nesse tipo de personalização que a chef confeiteira Vera Bittencourt, dona do Atelier Vera Gourmet, consegue vender de 20% a 30% a mais no período comemorativo. Especialista em doces e tortas, para o Dia dos Namorados ela prepara receitas típicas de datas similares em outras culturas ocidentais.

Alguns exemplos são o bolo veludo vermelho, tradicional do Valentine's Day norte-americano; os biscoitos amanteigados consumidos pelos apaixonados na Itália e na Grécia para selar compromissos como namoro e noivado; e os "biscoitos de casamento" consumidos no México e feitos com nozes.

"Esses doces são considerados gestos de amor em diferentes culturas e, por serem novidade, atraem o interesse dos clientes que valorizam presentes mais românticos", conta a empresária.

