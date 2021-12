Dia dos Namorados abre ciclo de vendas de junho

Com a estimativa de aumento de 2% a 3% nas vendas em relação a 2017, o Dia dos Namorados, que se comemora nesta terça, dia 12, abre o ciclo de datas comemorativas do mês de junho. Em todo o Brasil, estima-se que 93 milhões de namorados vão gastar R$ 15,6 bilhões em roupas, chocolates, perfumes e outros mimos. Mas esse é só o primeiro tempo. Nos acréscimos, o comércio baiano espera ganhar R$ 63 milhões com a torcida pela seleção. Em todo o País, a equipe de Tite deve ajudar a vender R$ 1,51 bilhão, segundo dados da Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio). E o Nordeste ainda conta com outro campeão de vendas para melhorar os resultados, as festas juninas.

Um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) indica que 36% dos presentes de namorados serão comprados em shopping centers.

O símbolo máximo desse esforço de vendas é a campanha da C&A protagonizada pelo casal Brumar (Neymar e Bruna Marquezine), que às vésperas da Copa do Mundo e do Dia dos Namorados une o maior craque da seleção e sua namorada, cuja relação é acompanhada nas redes sociais pelos fãs. Se a empresa fosse nordestina e quisesse remeter aos festejos juninos, poderia acrescentar ao enredo o pai da atriz portando uma espingarda para forçar o casamento…

Vender a mais este ano é uma expectativa geral. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, aposta em um aumento de 2% em relação ao Dia dos Namorados do ano passado, o que beneficia diretamente lojas de roupas, bombonieres, floriculturas, etc. Sobre o desempenho da venda de eletrodomésticos, Motta acha que o crescimento em relação a 2017 pode ser até 5% maior. “Vai depender de como forem as coisas dentro de campo. Quanto mais o Brasil ganhar, mais vendas”, aposta.

O comércio está certo de que terá mais clientes em junho. Mas para fazer com que o consumidor fidelize sua relação e volte à loja, por vontade própria, é preciso não descuidar da qualidade do atendimento. “Quando já está dentro de um estabelecimento, o cliente leva em conta o preço e a qualidade. Mas quando ele vai decidir onde comprar, o que pesa é a lembrança de como ele foi atendido”, avalia Alfredo Duarte, vice-diretor de cursos da Associação de Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil (ADVB).

Depois de uma queda abrupta nos negócios em maio, por causa da greve dos caminhoneiros, que quase paralisou o Brasil durante 10 dias, os lojistas soteropolitanos entraram em junho dispostos a correr atrás do prejuízo. E as datas comemorativas de junho vieram a calhar.

Com expectativa de vender 30% a mais que no ano passado, a Arte em Papel lançou três campanhas para produtos temáticos no início do mês. Com opções de fabricação própria, a gerente Gislene Assis conta que o carro-chefe são as canecas, mas também há kits que podem ser montados com almofada, camisola e scrapbook (uma espécie de caderno de recortes). “Mas, sem dúvida, as nossas embalagens são os grandes atrativos para os clientes. O laço que fazemos é bem procurado”, conta. As embalagens maiores podem custar até R$ 49.

Já a loja de roupas femininas Blu K preferiu apostar em algo certeiro para atrair aqueles que buscam praticidade ou não têm tanta ideia de como presentear a namorada. Com três opções de kits com diferentes combinações de peças, a campanha “Deixe seu amor mais feliz” oferece preços que variam de R$ 219,90 a R$ 299,90 e um bom desconto em relação às peças vendidas separadamente, segundo a supervisora da rede em Salvador, Tatiana Trindade. “O Dia dos Namorados é uma data que a gente se programa bastante, abastece bem o estoque e sempre pensa em alguma ação promocional”, diz Tatiana. A expectativa é aumentar as vendas em 15% em relação ao mesmo período de 2017.

Fazer troca de produtos em promoção, no caso de presentes, é um diferencial da Blu K. “Normalmente as lojas não trocam, mas abrimos uma exceção porque nem sempre a pessoa acerta nessa hora”, explica a supervisora, que ressalta o atendimento cuidadoso para ajudar na escolha dos namorados, pedindo, por exemplo, para ver fotos da pessoa.

Suzana ressalta que a Imaginarium aposta no pós-venda

Para a Imaginarium, o tão esperado Dia dos Namorados é a data com maior volume de vendas depois do Natal. Sempre lançando novidades no segmento de fun design (de estilo divertido), este ano a loja aposta em jogos, champanhe para brinde e um voucher para concorrer a um cartão com R$ 200 em crédito para ser usado em qualquer estabelecimento. “Esperamos vender cerca de R$ 290 mil este mês”, diz a gerente da loja do Salvador Shopping, Suzana Cerqueira.

Além de as datas comemorativas serem boas para as vendas, elas também são oportunidades para reter aqueles que compraram pela primeira vez. Para isso Tatiana tem algumas estratégias, além das promoções que são recorrentes, uma equipe de vendedores bem treinados para atender um público que está em busca de presentes e um cartão fidelidade que dá direito a R$ 250 de desconto quando completado. O perfil no Instagram também é uma ferramenta aliada, onde se busca uma constante interação com os seguidores. “Sempre fazemos vídeos com clientes, no Dia das Mães gravamos os filhos mandando uma mensagem para elas”, diz.

Apostando no pós-venda, a Imaginarium tem preocupação em fidelizar clientes. Suzana conta que, ao fazer a primeira compra, é feito um cadastro, para depois os clientes receberem ligações perguntando sobre a satisfação com o produto, e novidades sempre são enviadas pelo WhatsApp. “Eles sempre voltam, seja pelo produto ou pelo atendimento”, diz a gerente da Imaginarium.

