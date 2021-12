Dia D oferta mais de 500 vagas para deficientes na Bahia

A Bahia participa nesta quinta-feira, 29, da ação que acontecerá em vários estados brasileiros com o objetivo de promover a inserção da pessoa com deficiência (PcD) e reabilitados no mercado de trabalho. Idealizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Dia D baiano acontecerá das 8h às 17h, na unidade central do SineBahia, na avenida ACM - Iguatemi. O Dia D vai reunir, no SineBahia, 54 empresas que vão disponibilizar mais de 500 vagas aos trabalhadores com deficiência. Uma equipe de psicólogos do Sine vai auxiliar na primeira seleção desses trabalhadores.

