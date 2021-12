'Dia "D' oferece mais de mil vagas para deficientes na Bahia

O 'Dia D - Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência' acontece na Bahia nesta sexta-feira, 2, e mais de mil vagas de trabalho serão ofertadas. Esta terceira edição é voltada exclusivamente a trabalhadores com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Será oferecida intermediação para o trabalho e emissão de carteira de trabalho - exceto em Itabuna e Jequié. Em Salvador, serão abertas inscrições para o cadastramento para cursos e vagas de estágio para PcD. Além disso, serão entregues 500 passes livres intermunicipais e realizado o cadastramento para emissão de novos passes.

"Além do argumento do marco legal, que é a Lei de Cotas para PcD, ações como Dia D são importantes para comprovar que pessoas com deficiência são eficientes e capazes de exercer atividades laborais", comenta o secretário da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Geraldo Reis.

