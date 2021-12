Desenbahia abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1.198

Com bolsa mensal de R$ 1.198,00, a Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) abre vagas de estágio para estudantes do curso de direito, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. Para participar, o candidato deve está cursando a partir do 7° semestre, faltar no mínimo um ano para formatura e possuir carteira da OAB de estágio.

As inscrições ficam abertas até a sexta-feira, 14, e deve ser feita presencialmente no ISBET, localizado na rua General Labatut, nos Barris (em frente ao SINDAE e em cima do mercado Super Deli). É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovantes de residência e de matrícula, carteira da OAB de estágio e currículo.

