Desemprego de mulheres é o maior em 15 anos na RMS

O contingente de mulheres desempregadas e a taxa de desemprego entre elas cresceram na região metropolitana de Salvador (RMS), no comparativo entre 2018 e 2017. A quantidade de desempregadas, que era de 246 mil no ano passado, chegou a 278 mil no final de 2018: aumento de 13%, ou seja, mais 32 mil mulheres sem emprego de um ano para outro.

Os números implicam também o aumento da taxa de desemprego, que toma por base o total de 931 mulheres aptas para o trabalho na região, ou seja, integrando a população economicamente ativa (PEA). Com 28,6%, é a maior taxa desde 2003.

Para os homens, os movimentos foram os mesmos, contudo o acréscimo na ocupação se deu em proporção maior e o aumento da PEA menor do que o das mulheres, o que fez com que o desemprego masculino crescesse com menor intensidade (veja quadro gráfico comparativo nesta página).

Os dados fazem parte da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana de Salvador (PED-RMS), coordenada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em parceria com outras entidades classistas, a exemplo do Dieese, além do Ministério do Trabalho.

Elas no mercado

O levantamento ressalta que o crescimento da PEA feminina em proporção superior ao aumento do número de postos de trabalho fez aumentar a taxa de desemprego, mesmo movimento observado entre os homens, porém, com menor intensidade.

No ano de 2018, a taxa de desemprego feminina aumentou de 26,4% para 28,6%, enquanto a masculina aumentou de 21,9% para 23,0%. Com esses resultados, a distância existente entre as taxas de desemprego de homens e de mulheres ficou maior.

278 mil

Entre as mulheres, elevaram-se as proporções de pessoas desempregadas na faixa etária de 25 a 39 anos, negras e que ocupam a posição de cônjuge no domicílio. A apuração mostra, por outro lado, que em 2018 houve geração de 10 mil postos de trabalho para as mulheres, com impacto positivo sobre as mais velhas, com idade acima dos 50 anos de idade, e, em termos de escolaridade, com elevação nos níveis extremos, entre aquelas que não concluíram o ensino fundamental e aquelas com nível superior. Entre a população masculina houve geração de 19 mil postos de trabalho.

Rendimentos

O rendimento médio real dos ocupados no trabalho principal diminuiu para as mulheres em intensidade superior ao dos homens. Esses movimentos levaram à ampliação das distâncias tanto das taxas de desemprego quanto dos rendimentos de homens e mulheres.

Em relação à posição ocupacional, elas aumentaram a presença em inserções mais precárias, como no assalariamento sem carteira de trabalho assinada, no trabalho autônomo e no doméstico diarista, enquanto reduziu em posições no setor público e nos empregos na iniciativa privada com carteira assinada.

Bahia gera mais de 1.200 postos de trabalho no mês de janeiro

A Bahia gerou 1.211 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro de 2019. O resultado positivo decorre da diferença entre 48.504 admissões e 47.293 desligamentos. Os dados, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), que divulgou ontem a apuração.

Após criação de 5.547 postos de trabalho no mês de janeiro do ano imediatamente anterior, a Bahia exibiu novamente registro positivo. O saldo de janeiro de 2019 foi maior que o resultado de dezembro, quando 11.705 postos de trabalho foram suprimidos, sem as declarações fora do prazo.

Setorialmente, em janeiro, cinco segmentos contabilizaram saldos positivos: Construção Civil (mais 1.873 postos), Agropecuária (684 postos), Indústria de Transformação (391 postos), Extrativa Mineral (157 postos) e Serviços (100 postos).

Em relação ao saldo de postos de trabalho, a Bahia (mais 1.211 postos) ocupou a primeira posição dentre os estados nordestinos e a décima primeira dentre os estados brasileiros em janeiro de 2019. Constata-se ainda perda de emprego na região metropolitana de Salvador (RMS): com menos 180 postos celetistas.

