Desempregado tem nova chance para retornar ao mercado

A Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setdec), oferece cerca de 70 cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas da indústria, comércio e construção civil.

Os cursos, com carga horária de 200 horas/aula, são destinados a profissionais desempregados ou que procuram o primeiro emprego, além de pessoas com baixa renda. Todo o material didático e o fardamento, além de transporte e alimentação são oferecidos gratuitamente.

Segundo Aristóteles Rios, diretor do órgão, os cursos são oferecidos através de parcerias realizadas pelo Programa de Qualificação Social e Profissional (PlanTeq). O programa destina vagas a profissionais que estão fora do mercado de trabalho. Os cursos são escolhidos por uma comissão tripartite levando-se em conta a necessidade do mercado.

Capacitação - "Queremos que estes profissionais recebam conhecimento como auxiliares nas áreas escolhidas e retornem ao mercado de trabalho com maior capacitação para desenvolver suas funções", diz Rios.

A coordenadora de Qualificação da Casa do Trabalhador, Susane Moreira, diz que os profissionais são inseridos no mercado de trabalho de acordo com as vagas registradas pelas empresas no órgão. Ela relata que 90% do público que procura o curso é formado por mulheres. "Temos dificuldade em inseri-las no mercado, pois ainda existe preconceito e elas acabam não exercendo as funções que aprenderam".

A oportunidade de mudar de vida é o que leva muitas pessoas a procurar os cursos, que nestes dez meses já qualificou pouco mais de duas mil pessoas. Entre elas está Alda Paixão das Virgens, 30 anos que está no segundo curso da instituição.

"Sempre sonhei em fazer um curso e não tinha renda. Já fiz o curso de costura e estou concluindo o de assistente de produção. Vou mudar de vida, pois tenho uma profissão agora", destacou.

Jeane da Silva Santos, 32 anos, deseja retornar para a empresa de onde foi demitida por falta de qualificação. Ela faz o curso de auxiliar de operações em logística. "Aprendi a gostar de logística na empresa. Estou aprendendo sobre isso e tenho uma vaga garantida pelos meus antigos patrões", relata.

adblock ativo