Desempregado, homem pede emprego em site de anúncios

Sem conseguir um emprego fixo há sete anos, desde que trocou o Rio de Janeiro por Salvador, Helton de Souza Ladeira, 40 anos, resolveu inovar e buscar um trabalho no site de classificados. Em meio a anúncios de vendas de imóveis, móveis e veículos, está o apelo de Helton. "Me ajudem. Eu preciso de trabalho. Estou desesperado (leia o anúncio pelo amor de Deus)", pede o trabalhador.

"Já fiz muitas, muitas entrevistas, mas sempre me mandam aguardar em casa e nada. Então, eu resolvi fazer o anúncio", explicou Helton, contando que a ideia já teve resultado. "Um amigo postou meu anúncio no Facebook e acabou ganhando uma proporção que eu não imaginava. Já recebi algumas ligações e vou fazer uma entrevista na tarde de hoje (terça, 7)", contou.

Helton, que mora em Pernambués, disse que tem experiência na carteira em diversas áreas: ajudante de produção, auxiliar de serviços gerais e na manutenção de estação de tratamento de esgoto. Mas ele também já atuou como motorista e cozinheiro. Portanto, "aceita proposta em diversas áreas", afirmou.

Enquanto o trabalho com carteira assinada não chega, Helton disse que faz alguns bicos como ajudante de pedreiro, baleiro e vendendo sorvete para sustentar a família.

"Dessa forma que venho tentando me manter, mas fica cada vez mais difícil", explica. Além dele, a mulher, que trabalha com telemarketing, está desempregada há seis meses. O casal tem uma filha de 2 anos com problemas respiratórios. "Ela precisa usar um antialérgico por tempo indeterminado", informou.

Além da menina, Helton, que veio morar em Salvador após conhecer a mulher pela internet, também ajuda a manter os dois filhos do primeiro casamento da esposa.

Quem quiser ajudar Helton, pode entrar em conta com ele pelos telefones (71) 99100-7786 ou 98537-8085.

Além dele, outros profissionais também usam sites de anúncios para conseguir uma oportunidade de trabalho.

adblock ativo