Desafios e vantagens de ser um "freelancer"

Seja pela vontade de ser seu próprio chefe, flexibilidade de horários ou, simplesmente, necessidade, muitos profissionais optam por deixar empregos formais para trabalhar como freelances, e, de acordo com uma pesquisa realizada pela International Freelancers Adacemy (IFA), 65% dos entrevistados trabalham em tempo integral nesta modalidade de trabalho.

Este número foi obtido através de pesquisa realizada na internet pela IFA com 1.491 profissionais de 50 diferentes campos de atuação, localizados em todos os continentes. A iniciativa também traçou o perfil destes trabalhadores por idade e gênero. A pesquisa completa pode ser vista no site.

Os dados incentivam aqueles que são empreendedores e querem trabalhar por conta própria, mas especialistas alertam: antes de pedir as contas e se aventurar, é preciso pesar seriamente os desafios.

"Esta é uma decisão que precisa ser ponderada nas suas mais diversas perspectivas, profissional obviamente, mas também no que se refere a compreensão da família para dar o suporte necessário nessa transição, e ainda sob o aspecto financeiro até que este freelancer se estabeleça", diz a coach de carreiras, Indiara Oliveira.

Comunicação - A pesquisa realizada pela AIF também constatou que profissionais ligados às áreas de tecnologia da informação, designer e comunicação são maioria entre aqueles que exercem atividade freelancing.

Após trabalhar como coordenador da área de webdesign de uma empresa de tecnologia da informação, Abelmon Bastos, 32 anos, há um ano optou por trabalhar por conta própria. A decisão foi motivada pelo desejo de trabalhar com projetos pessoais.

"Algo que sempre me preocupa é a missão e visão da empresa, por isso há um ano, decidi começar projetos pessoais. De certa forma, sentia um pouco de insatisfação com o antigo emprego", conta o webdesigner, que agora também tem participado de projetos de animação gráfica, criação de marcas e produção de filmes.

Para a coach de carreiras Carla Cavalcanti, esta é a atitude correta pois, antes de tudo, o profissional precisa ter paixão pelo que faz. "Não adianta ter estabilidade e ser desestabilizado. Você deve buscar algo que te motive e a partir daí buscar ferramentas para tornar este interesse executável", defende.

Preocupado com os objetivos dos projetos em que se envolve, ele não reclama das atividades que tem que exercer. "Dificilmente chegam trabalhos que eu não queira realizar. Isso é importante porque desejo saber do que se tratam os projetos para depois entrar. Minha preocupação não é apenas com o dinheiro", afirma.

Leia reportagem completa na edição impressa no Cardeno de Empregos & Negócios do Jornal A Tarde deste domingo, 4, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo