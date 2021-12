Dentista põe criatividade em prática e lucra com invenções

As grandes ideias surgem de uma necessidade própria. É o que acredita Ana Cristina Kolbe, dentista e criadora do limpador de língua Kolbe, um dos mais conhecidos do mercado, que agora tenta lançar um aparelho para transformar a água da torneira em antisséptico bucal.

"Estamos com dificuldade técnica em elaborar a caixa do equipamento. Precisamos estar com tudo definido para lançar. É mais uma inovação. Não é minha cara colocar mesmice no mercado", afirma a dentista.

Há 20 anos, Ana Cristina Kolbe buscava um instrumento eficaz para a higienização da língua. Como não havia, resolveu ela mesma inventar. Acabou criando uma marca e produto reconhecidos nacionalmente e exportados para países como Holanda, Portugal, França e Alemanha.

"Eu tinha uma dificuldade grande de fazer a higiene da minha própria língua. Precisava de algo que fosse mais eficiente e mais confortável. Não encontrei um dispositivo que me satisfizesse. A partir daí, passei para uma terceira etapa: desenhar protótipos com ferro fundido e peças para teste", conta.

Quando conseguiu encontrar um design que funcionasse, a dentista patenteou a invenção e passou a fabricar as peças em aço cirúrgico usado para exames odontológicos.

Os primeiros a utilizarem os produtos foram seus próprios pacientes, amigos e colegas, que também passaram a indicá-lo aos seus pacientes. No entanto, o valor ainda era elevado por causa do material.

Em 1996, quando apresentou a sua invenção em um congresso de especialistas no Canadá, um pesquisador sugeriu substituir o aço cirúrgico por plástico, para tornar o produto mais acessível.

"As pesquisas mostraram que o limpador de língua Kolbe limpa três vezes mais a língua que a escova, não causa dano à papila lingual e não causa ânsia de vômito", afirma a dentista.

Experiência em gestão

Com um produto mais barato e eficiente, após o congresso, Ana Cristina Kolbe percebeu que era o momento de ter mais experiência em gestão de empresas para fazer a sua marca decolar e tornar o produto mais conhecido.

Após vencer um concurso entre pequenas empresas, entrou para uma incubadora promovida pelo Sebrae e Federação das Indústria do Estado da Bahia (Fieb).

"Gerenciar uma empresa não é fácil. Lançar um produto inovador não é o mais difícil, sobreviver com uma empresa é tão difícil quanto. E formar uma marca é muito mais difícil", afirma Kolbe.

Quando a empresa fabricava cerca de 500 peças por mês, Ana Cristina Kolbe foi convidada para participar do antigo Programa do Ratinho, no SBT. Com a repercussão, de um dia para o outro, precisou contratar mais de 100 funcionários para atender aos pedidos que começavam a chegar de todos os lugares do Brasil. Atualmente a empresa não divulga quantidade de produção nem faturamento.

"Depois que o produto caiu no conhecimento público, desenvolveram similares, mas não conseguiram criar um tão bom quanto nem melhor", afirma a empresária.

