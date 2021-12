Demanda por lembranças personalizadas aquece negócios

Pode ser de casamento, formatura, debutante ou um aniversário que seja, todo mundo quer que a sua festa tenha a sua cara. Hoje então a festa dos sonhos tem que remeter aos anfitriões nos mínimos detalhes, e quem ganha com essa personalização é o setor de empresas que trabalham com produtos personalizados para eventos.

A enfermeira Eduarda Cruz e sua sócia Attilia Fraga, formada em administração, começaram o negócio de lembranças personalizadas para eventos depois de um curso de aromas que fizeram. Começaram vendendo aromatizadores nas empresas em que trabalhavam e, há seis anos, montaram a Cheiro de Casa, percebendo um potencial no mercado de eventos. A ideia veio depois que um amigo indicou que participassem pela primeira vez de uma feira de noivas. “As pessoas preferem investir em produtos assim, que têm a marca dela e duram mais, ao invés de qualquer lembrança”, analisa Eduarda.

Também por causa da procura, Giovanna Pinho teve a ideia de trabalhar com presentes e lembranças e foi vendo a necessidade de entrar no universo dos personalizados. Passando por um prejuízo grande no início, porque os clientes sempre queriam mudar alguma coisa nos produtos, percebeu que era naquele setor que precisava investir. “Fiz um catálogo e um estoque grande de almofadas e, no final, cada um queria de um jeito, então entendi que tinha que atender a essa demanda”, conta.

Entre as opções que a Pitanga Arte e Mimo oferece estão copos, canecas, taças, sandálias e outros brindes personalizados. As sandálias saem por R$ 6,90 e os copos, R$ 2,90, em média, porque esses valores vão sendo reduzidos de acordo com a quantidade de produto. “Normalmente atendo cerca de 70 clientes por mês, mas esses número variam e nos meses que mais temos procura – maio, outubro e novembro – costuma aumentar 40%”, diz Giovanna.

A analista do Sebrae Liliane Rocha explica que é preciso focar na qualidade e na diferenciação do produto. “Quem utilizar o serviço pela primeira vez vai voltar e vai indicar para outras pessoas”, diz. Ela também ressalta a importância da participação em feiras.

Hoje, a Cheiro de Casa conta com um leque de produtos para vários tipos de evento. Entre os principais estão as caixas-convite para padrinhos, as placas de madeira, os kits toalete, aromatizadores, arranjos, quadrinhos e home spray. Em 2017 o faturamento teve elevação de 30% em relação ao ano anterior. “Temos muitos clientes em outros estados também, principalmente no Rio, São Paulo e Minas”, diz Eduarda.

Mais procurados

Casamentos sem sandálias de lembrança para as convidadas? Nem pensar. “Hoje em dia as mulheres, principalmente por causa do salto alto, já ficam na festa esperando as sandalinhas para ficarem mais à vontade”, comenta Giovanna. Nas formaturas a lembrança também costuma ter presença garantida. “O prazo máximo que damos para a entrega é de 30 dias, mas ajustamos com o cliente, de acordo com a prioridade dele. Alguns pedidos conseguimos entregar em uma semana”, conta.

Já na Cheiro de Casa, os queridinhos, como não poderia deixar de ser, são os aromatizadores. “O marketing olfativo é algo muito atual. Quando você entra em algum lugar, logo sente o cheiro dele, e isso marca. Nas festas e nas lembranças as pessoas também querem deixar essa marca”, explica Eduarda, que tem opções de aroma para todos os gostos. Os kits toalete também são bastante procurados. De acordo com a sócia, eles podem variar de R$ 160 a R$ 650, o mais completo, o que vai depender do bolso e do tamanho da festa de cada um.

