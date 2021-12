De parquinho a farmácia de manipulação, pets inspiram novos negócios

Seja gato ou cachorro, ter um animal de estimação faz o tutor entrar em um mundo que vai muito além das petshops. As opções de serviço são quase infinitas dentro de um mercado que, só em 2018, teve faturamento mundial de US$ 124,6 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). O Brasil é responsável por 5,2% deste montante e ocupa o segundo lugar, ficando atrás apenas dos EUA, com seus 40,2%.

O crescimento é contínuo e a concorrência está em toda esquina. “Por isso ter amplo conhecimento de raças, por exemplo, é um diferencial na maioria dos negócios nesse setor”, explica a analista do Sebrae Melissa Rocha. Assim como oferecer produtos bons em qualidade e preço. Muitos dos itens vão estar também na concorrência, alerta a analista, por isso é preciso saber quais escolher e atrair os clientes com o custo-benefício.

Foi por não encontrar o que procurava na concorrência que, em 2013, o adestrador Luiz Carlos Almeida Duarte e sua esposa, Nádia Sofia Rodriguez Duarte, resolveram abrir o Hotel para Cães e Gatos Cabrália (@hotelparacaes.salvador). Hotéis para pets não são novidade, mas nem todos permitem que os animais interajam uns com os outros livremente, tenham aula de natação e… uma discoteca. Criada para ser usada apenas no Réveillon, ela se tornou um dos atrativos do hotel.

“Os cães adoraram, e todo o estresse que sofriam com os fogos de artifício foi evitado. Foi por pedido dos tutores que tornamos a discoteca uma atividade oficial no hotel, mas só aos sábados, como no filme Embalos de Sábado à Noite”, explica o adestrador. Luiz Carlos sempre alerta que eles são adeptos da ideia de que ‘cachorro precisa brincar com cachorro’, uma marca do hotel, fazendo os animais terem contato mínimo com humanos. Da mesma forma que uma criança precisa interagir com outra criança, ele explica.

Pensar nessas e noutras necessidades é que nos faz perceber o quanto os pets têm se tornado reais membros da família. Funcionário público, fotógrafo e criador da empresa Álbum do Bicho, Érique Batista acredita que o fato de as pessoas estarem optando por não ter ou adiar a vinda dos filhos é um dos fatores que fazem o mercado e o número de tutores crescerem.

“Acabam por ter nos pets essa representatividade. E, afinal, é o que são os nossos animais, filhos que escolhemos para amar”. E qual a melhor forma de guardar lembranças com familiares se não com fotos? O Álbum do Bicho é especializado em registrar seu pet através da fotografia e procura ser referência nos álbuns personalizados dos pets, iguais àqueles que muitas pessoas fazem dos filhos recém-nascidos e de casamento.

Por segmento

Mas não só de baladas e poses vivem os pets, ter a saúde em dia também entra nessa rotina. Tanto que, dos R$ 20,3 bilhões que o Brasil faturou em 2018 de acordo com a Abinpet, 17,7% correspondem a pet vet: gastos com a saúde de seus bichinhos. Contribuindo para esse faturamento está a farmácia de manipulação veterinária Fórmula Animal, franquia que chegou a Salvador e Lauro de Freitas por intermédio dos sócios e farmacêuticos Manoel de Oliveira Chaves Neto e Luiza Lima, em 2014.

“Produzimos medicamentos personalizados, respeitando as particularidades de cada paciente. Podemos manipular medicamentos para cães, gatos, cavalos, roedores e todo e qualquer animal que não seja destinado ao consumo humano, como o boi, por exemplo”, explica Manuel. Ele ressalta que essa relação de ‘filho’ que os tutores começaram a ter com os pets aumentou o investimento com a saúde e o bem-estar deles.

Mas, além de remédios, os pets também precisam de exercícios, que muitas vezes os tutores não têm tempo de aliar com suas rotinas. Foi pensando neles que Eduardo Baer criou a DogHero (@dog.hero), uma plataforma que encontra pessoas com disponibilidade para hospedar e passear com seu cão. “A DogHero existe para ajudar inúmeros pais e mães de cachorro a manterem sua rotina ao mesmo tempo em que deixam seu filho de quatro patas feliz”.

O serviço de hospedagem está presente em mais 650 cidades, inclusive em Salvador. Já o serviço para passeadores está se espalhando aos poucos pelo país e chegou essa semana para os cães soteropolitanos, e Eduardo conta que deve chegar a mais 30 cidades até outubro. “Para o futuro, queremos nos consolidar como a maior empresa de serviços para cães da América Latina, chegando a mais lugares, ampliando serviços e ajudando cada vez mais pais e mães de cachorro pelo país”.



