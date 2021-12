Customização responde por até 80% das vendas em oficinas

O mercado de customização de carros e motos, voltado para os proprietários de veículos que buscam originalidade e exclusividade, é responsável por até 80% das vendas de peças e serviços das oficinas de manutenção de Salvador e região metropolitana. Os serviços mais requisitados não envolvem a total descaracterização visual do veículo, mas personalizações, como a pintura de pinça de freio, troca de lâmpadas comuns pelas de LED, detalhes internos cromados.

“Passamos da chamada época do tuning, onde as pessoas faziam customizações pesadas, modificando toda a estrutura do carro. O cliente atual tem a noção de que uma mudança radical no carro vai derrubar o seu valor de mercado. A solução então é fazer mudanças mais leves, como a pintura de pinça de freio”, conta Carlos Alberto Galvão, dono da oficina By Carlinhos Custom Garage, em São Marcos.

As modificações feitas na oficina de Galvão são destinadas apenas para os carros. O empresário afirma que 80% dos serviços mensais da oficina são de personalizações, como a pintura e a instalação de cromado interno, feitas para criar visual mais esportivo. Os 20% restantes são das atividades de manutenção veicular.

A demanda dos clientes pelos serviços de customização gerou a necessidade de mudança da estrutura física da By Carlinhos, fato que fez o empreendedor planejar a transferência de bairro da oficina.

“O objetivo é ir para a Amaralina ainda este ano. A mudança é motivada pela necessidade de conseguir mais espaço, o trabalho de personalização pede uma boa área de oficina”, diz Galvão.

O empresário acrescenta que o novo local vai permitir a realização do projeto de construção de um point, onde sejam ofertados serviços além do veicular, como o corte de cabelo. A iniciativa é baseada na concentração de parceiros comerciais, organizados para ficar espacialmente próximos e prestar diferentes atendimentos.

A Sport House Motorcycle, em Lauro de Freitas, é uma oficina de customização de motos que há quatro anos funciona na lógica do point. Próximo do negócio, um bar é o espaço onde ocorrem apresentações de bandas de rock.

“Como a maior parcela dos amantes de rock gosta de motos, o bar é a área de convivência dos nossos clientes. A parceria com o bar fez as vendas de produtos e serviços de customização aumentarem 70%. O próximo passo é trazer uma barbearia”, conta Leonardo Elsuffi, dono da oficina.

O universo de personalização de motos na Sport House é marcado pela pintura, a maioria feita com elementos visuais de bandas e produtos do rock, onde são fixadas figuras como as caveiras.

Foco empresarial

Para o consultor empresarial Lucas Hedjazi, da empresa de gestão de negócios LH Associados, investir no setor de customização veicular exige cuidado com o objetivo do negócio. O foco dos serviços precisa ser colocado no plano de negócios, depois da pesquisa de mercado.

“O primeiro passo é a pesquisa de mercado, onde o empreendedor vai saber qual a demanda de serviço do local onde a oficina será fixada, isso vale também para a ideia de point. O objeto social da empresa, no caso a oferta de atividades de personalização e manutenção, tem que ficar bem definido”, diz Hedjazi.

A Equipa Salvador, oficina localizada na Baixa de Quintas, tem como principal aposta de customização para os carros a venda e instalação de lâmpadas LED, responsáveis por 80% das vendas diárias.

“Apesar de a lâmpada de LED ter uma importância técnica para a melhor iluminação dos faróis automotivos, a verdade é que o interesse na peça tem relação com a customização visual que ela causa”, explica Vanessa Dias, gerente de vendas da Equipa Salvador.

