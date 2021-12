Cursos de Aprendizagem Industrial inscrevem até 2 de maio

Seguem até 2 de maio as inscrições para os Cursos de Aprendizagem Industrial Básica e Técnica de Nível Médio do Senai Bahia. Ao todo, são oferecidas 4.651 vagas distribuídas em 40 cursos em Salvador e outros 25 municípios do interior do estado. Os interessados devem se inscrever no site da Unibrasil Vestibulares.

Os candidatos podem concorrer a 4.191 vagas para os 30 Cursos de Aprendizagem Industrial Básica, com carga horária de 400 a 880 horas. Quem optar pelos cursos de auxiliar de torinas administrativas, comunicação e dados, desenvolvedor web, informática industrial, ispeção de qualidade, logística de estoque, suporte a hardware e rede de computadores deve ter de 14 a 21 anos e estar cursando pelo menos a 9ª série do ensino fundamental ou ter concluído o ensino médio. Para os outros cursos é preciso ter de 17 anos e 6 meses a 21 anos.

Já os 10 Cursos de Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio oferecem 560 vagas, com carga entre 960 e 1.330 horas. Os candidatos devem ter entre 14 e 21 anos no dia 11 de junho deste ano. É necessário ter concluído ou estar cursando o 3º ano do ensino médio e ter disponibilidade para aulas práticas e visitas técnicas às indústrias.

Mais informações podem ser acessadas nos editais dos processos seletivos, disponíveis no portal do Senai Bahia.

