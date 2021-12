Curso qualifica babás para o exercício da profissão

Cuidar de criança não é mesmo brincadeira. Foi pensando assim que há pouco mais de dois anos a empresária Carla Mujaes inaugurou o Espaço Bebê Sitter em Salvador. A unidade funciona com o intuito de formar cuidadoras infantis oferecendo cursos de aperfeiçoamento de babás e formação de babysitter. O próximo curso, que ainda está com inscrições abertas, acontece no dia 23 de março.

"Todo mundo que trabalha ou cuida de crianças tem que ter, além de paciência e vocação, habilidades técnicas que auxiliam na educação infantil e na segurança da criança", ressalta Carla, que também agencia babysitters.

Quando a empresa resolveu oferecer treinamento para as babás, explica a empresária, foi porque enxergou a necessidade de deixar essas profissionais mais bem preparadas, principalmente, em assuntos que vão além das rotina básica de uma criança. No curso, elas aprendem técnicas de higienização, a importância da ética profissional, a compreender as fases do desenvolvimento infantil, primeiros socorros e nutrição da criança. A idéia é que a babá contratada para cuidar de bebês, crianças ou adolescentes deve estar preparada para desempenhar seu papel em qualquer situação.

Normalmente, segundo Carla, as babás costumam ser colocadas nos cursos pelas mães das crianças, embora qualquer pessoa possa fazer a capacitação e receber o certificado. Antes das aulas, essas mães respondem a um questionário e passam por uma conversa onde expõem as dificuldades da criança e da babá. A partir daí, a babá passa por uma entrevista com uma psicoterapeuta para entender a necessidade de fazer o curso e sua importância para o trabalho que executa. "Muitas chegam aqui um pouco desconfiadas, tímidas, mas saem adorando as aulas que fizeram. Acho que elas saem daqui sabendo da importância que elas têm para o bem-estar de quem elas cuidam", conta Carla Mujaes.

A enfermeira Juliana Lúcia Oliveira, mãe de um menino de 1 ano e um mês, não perdeu tempo e colocou a babá Adriana Santana, recém-chegada a sua casa, para fazer o curso. "Ela tinha um mês de contratada, mas, mesmo já tendo experiência como babá, quis que ela fizesse o curso. Achei que era um jeito de motivar ela ainda mais em relação aos cuidados diários com o bebê. Ela ficou interessada, aceitou fazer e está adorando", garante.

Juliana, como muitas outras mães, precisa trabalhar e chega a ficar 10 horas fora de casa. Sendo assim, se sentir segura em relação aos cuidados com o filho é indispensável. "Fico muito tempo fora e, realmente, preciso de alguém capacitado cuidando de meu filho. O curso é essa capacitação. Acho que ele deixa a babá mais segura com o seu trabalho e as mães mais tranquilas por saberem que o filho está sendo bem cuidado", opina.

Desde que começou o curso, Juliana disse que já percebeu algumas alterações nos cuidados de Adriana. "Ela está mais motivada, conversando mais com meu filho. Está colocando em prática o que está aprendendo nas aulas", ressalta a mãe, que indica o curso: "É um serviço diferenciado e que vale muito a pena. Recomendo para qualquer pessoa".

Adriana, que já cuida de criança há três anos, concorda com Juliana e diz que o curso mudou a sua rotina. "É importante saber mais sobre a nossa profissão", diz. Sobre o conteúdo oferecido nas aulas, Adrina elege os seus favoritos: "Aprendi muitas coisas que não sabia. Os primeiros socorros e a alimentação adequada e quantidade certa a depender da idade da criança foram os que mais gostei. Hoje dou mais atenção a isso", comenta a aluna.

Para Adriana, o curso vale a pena até para quem ainda não está trabalhando como babá, mas pensa em ingressar na profissão. "É uma experiência muito boa. Hoje eu faria com certeza, mesmo se não estivesse empregada. Pena que o meu já tá acabando. Mas se tiver outros faço também", diz.

Babysitter - Bastante conhecido nos Estados Unidos e na Europa, o serviço de babysitter ainda é pouco solicitado no Brasil. "O uso da babysitter aqui, infelizmente, ainda é pouco utilizado. As pessoas estão acomodadas a deixar os filhos com alguém, mais no sentido de ter um adulto por perto, e não com um profissional que tenha as habilidades necessárias para ser cuidadora", explica a empresária Carla Mujaes. Entretanto, com as rotinas de trabalho cada vez mais intensas, a tendência é que este serviço ganhe cada vez mais espaço e se torne habitual.

Joilma Nobre, psicóloga do SineBahia, agência de recrutamento de trabalhadores, acredita que com a modernidade cultural e as mudanças nas rotinas de trabalho, os pais estão ainda mais preocupados com os cuidados voltados aos filhos. Desta forma, será cada vez mais cobrado profissionais qualificados. "Cada vez mais será necessários ter pessoas mais capacitadas auxiliando no desenvolvimento do lar", explica.

Juliana, embora ainda não tenha usado o serviço, não vê nenhuma restrição a recorrer a uma babysitter. "O nível da qualidade do serviço é muito bom. Elas são bem preparadas. Não pensarei duas vezes quando precisar", garante.

Para fazer o curso de Babysitter no Espaço Bebê Sitter é necessário ter ser maior de 18 anos, estar cursando nível superior ou técnico. Além dos pré-requisitos, a candidata ainda passará por uma avaliação com uma psicoterapeuta para saber se apresentam as qualidades necessárias para trabalhar com criança. "Não é só gostar de criança, é preciso saber se você tem as habilidades que uma criança precisa no dia a dia", explica a empresária.

As alunas que se destacam no curso babysitter entram para o banco de dados da empresa, que ainda agencia o serviço. "O serviço de babysitter é diferente. É mais profissional. São cuidadoras temporárias que costumam ser solicitadas para determinada ocasião. Uma noite que os pais precisem sair, por exemplo", explica Carla.

Segundo a empresária, as babysitters estão preparadas para as situações. Entretanto é necessários que as mães deêm um perfil da atividade, da criança e do tempo que irá precisar do serviço, como forma da empresa preparar a cuidadora, que ainda leva um kit pedagógico para entreter a criança.

O certificado de Babysitter é também aliado das jovens que querem fazer intercâmbio para países onde o serviço é bem solicitado. "Recebemos algumas jovens que fazem o curso já pensando em viajar. Para elas, é uma vantagem a mais ao procurarem emprego temporário nesses países", explica Carla.

