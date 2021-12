Curso profissionalizante formará maquiadores em Salvador

O Grupo O Boticário vai oferecer cursos gratuitos de Formação de Maquiadores em comunidades de Salvador. A ação acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac - BA). As matrículas serão realizadas nestas sexta e sábado, dias 09 e 10 de agosto, das 9h às 12h e das 13h às 18h, nos bairros onde irão acontecer os cursos (veja lista abaixo) Os interessados devem ser maiores de 18 anos e ter escolaridade mínima de 2º grau incompleto.

Segundo o Grupo, o projeto dos cursos profissionalizantes nasceu da possibilidade de gerar conhecimento e oportunidades, inserindo esses futuros profissionais no mercado de trabalho do universo da beleza. O curso aborda várias disciplinas que trabalham teoria e prática da maquiagem, como relações socioprofissionais e ambientais, gestão profissional, instituto de beleza: estrutura de funcionamento e recepção, além de técnicas e prática supervisionada do maquiador.

As aulas acontecem a partir do dia 19/08. As vagas são limitadas.

