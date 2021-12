Curso gratuito oferece 20 vagas para manutenção automotiva

Estão abertas as inscrições para o curso de Aprendizagem em Manutenção Automotiva promovido pelo Instituto de Co-responsabilidade Social para Educação e Saúde (Incores). São oferecidas 20 vagas para jovens entre 18 e 22 anos com ensino médio completo, disponibilidade de tempo integral e que sejam beneficiários de algum programa social do governo. As aulas tem carga horária de 1.600 horas de formação teórica de prática.

As inscrições devem ser realizadas nesta quinta-feira, 29, na Unidade Central do Sinebahia (Avenida ACM, nº3359). Para atendimento, é necessária a apresentação do RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovantes de residência e de escolaridade. Candidatos do sexo masculino devem apresentar o certificado de reservista.

O curso disponibiliza material didático, uniforme, alimentação, auxílio transporte e assinatura de contrato como aprendiz.

adblock ativo