Currículo e entrevista são palavras-chave para recolocação

Num país onde, de acordo com dados do IBGE, no semestre terminado em junho, o desemprego fazia parte da realidade de 12% da população, conquistar uma recolocação profissional é a maior necessidade de grande parte dos brasileiros. Para tal, é essencial seguir alguns passos que podem contribuir para que a volta ao mercado de trabalho seja mais rápida, que passam pelo currículo, a procura por melhores qualificações e preparar-se para as entrevistas que virão.

O primeiro passo a ser tomado é manter o currículo sempre atualizado. Ele é literalmente a primeira imagem que a empresa tem do candidato, a carta de apresentação que vai definir se eles chamarão ou não a pessoa para a entrevista.

"Tem gente que chega na seleção com um currículo enorme, com várias páginas, mas isso não adianta, porque o entrevistador não vai ler aquilo tudo", aponta Luciana Carreteiro, coach executiva.

Prepare o currículo

"O ideal é que 0 currículo seja inteiramente voltado para a vaga que se está concorrendo. Muitas pessoas se perguntam por que enviam o currículo para várias empresas e nunca são chamadas para nada; muito disso se deve ao fato de que grande quantidade de informações não é útil para todas as empresas", explica a coach.

Enquanto a recolocação não é uma realidade, deve-se encarar essa busca como um projeto, como se realmente estivesse trabalhando para se recolocar. O ideal é criar uma rotina, dedicar tempo e estabelecer prazos.

Outro item importante diz respeito às qualificações. Por mais que a pessoa não tenha pretensão de voltar a trabalhar num curto período de tempo, nunca se deve parar de adquirir conhecimento nas mais diversas áreas e se aprimorar cada vez mais. Num país onde mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas, um detalhe pode ser decisivo.

"Nos encontramos em um cenário onde quem se atualiza mais tem mais chances de conquistar uma vaga", avalia Wladimir Martins, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-Bahia). "Hoje, com a internet e as redes sociais, é possível fazer diversos cursos de forma gratuita", reflete.

Estude a empresa

Depois da preparação, se a empresa já foi definida, é preciso estudá-la, conhecer seu site, seu negócio, tendo o mínimo de informações necessárias para ser capaz de responder perguntas mais específicas durante a entrevista, sendo também uma questão de respeito com a pessoa que se disponibiliza a fazer a entrevista.

"É de extrema importância que sempre se diga a verdade durante uma entrevista de emprego ou uma seleção", afirma Wladimir. "Inventar informações a respeito de suas experiências anteriores e qualificações pode ser extremamente prejudicial no futuro, criando inclusive uma má reputação", explica.

Quanto a apresentar seus projetos pessoais, Luciana Carreteiro ensina um método que ela chama de Star, que consiste em falar sobre a situação que o levou a começar este projeto; qual tarefa deveria ser feita; suas ações para chegar ao seu objetivo; e, por fim, os resultados.

Mostre proatividade

"Apresentar os projetos de que você tem orgulho é uma ótima forma de mostrar proatividade, experiência, convencendo também as pessoas a respeito da sua capacidade de resolver conflitos e como cria caminhos para chegar ao seu objetivo", esclarece Luciana.

Quanto à questão da idade, Wladimir acredita que hoje em dia isso não é mais um empecilho. "O mercado tem passado por uma transformação, pessoas com mais idade estão sendo mais aceitas de volta ao mercado", avalia o presidente da ABRH-BA. Ele explica que o ideal, tanto para o jovem quanto para o mais velho, é estar bem preparado e mostrar motivação para trabalhar na empresa, mantendo o foco e o direcionamento para a vaga.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

