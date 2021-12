Currículo é cartão de visita para quem busca emprego

A procura por vagas de emprego em um momento de retração econômica é uma tarefa árdua. No ano passado, a taxa de desemprego nacional fechou em 8,5% (aumento de 1,7% em relação a 2014), segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), liberados pelo IBGE na última terça-feira.

Apesar do cenário, estratégias podem ser tomadas por quem procura uma vaga. Segundo a analista e psicóloga da Valor RH Veroneide Santos, o candidato precisa acompanhar os movimentos do mercado. "Ao analisar as oportunidades disponíveis, a pessoa pode identificar o que lhe falta, buscando a complementação do seu currículo", explica Veroneide.

O currículo é uma ferramenta vital a este processo, servindo como primeira impressão do candidato, de acordo com Agda Lima, especialista em recursos humanos, fundadora da Talento RH. "Ele precisa atrair a atenção do setor de recursos humanos, despertando interesse no selecionador", diz Agda.

Dúvidas recorrentes

Dúvidas sobre a elaboração do documento são, muitas vezes, recorrentes aos candidatos. "Sempre tive vários questionamentos sobre como fazê-lo. Depois de me consultar com amigos, consegui alinhá-lo aos meus objetivos", conta Josana Moreira, 23, publicitária, que conquistou emprego na Agência Única há três meses.

A constante atualização profissional é vital aos profissionais, mas é preciso atenção ao que se coloca no currículo.

"As informações essenciais são nome completo, idade, estado civil, telefone e e-mail. O objetivo profissional deve ser sucinto, citando apenas o cargo e a área de interesse. Na formação acadêmica, é aconselhável colocar o nome da faculdade, curso e datas de início e término. Já na experiência profissional, deve-se citar o nome da empresa, cargo, período de atuação e atividades desenvolvidas", afirma Juliana Almeida, coordenadora da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA).

Cursos complementares, bem como competências, também devem ser incluídos. Entretanto, de uma forma geral, é preciso analisar se os dados são relevantes. "O recomendável é fazer uma síntese da experiência. O currículo não pode ser prolixo", afirma Veroneide Santos.

Segundo a coordenadora da ABRH, alguns dados podem ser prejudiciais à avaliação. "'RG e CPF não são necessários, assim como escrever 'Curriculum vitae' no topo da página. São dispensáveis assinaturas, papel colorido e capa. A pretensão salarial não deve ser citada, ao menos que seja solicitada", conclui.

