Crise profissional é chance para reinventar a carreira

Pessimistas dirão que decretar falência em um negócio próprio, ser demitido ou escolher a carreira errada é um sinal de fracasso profissional. Mas encarar qualquer momento de crise profissional como um fracasso é um grave erro de autoavaliação, afirma a especialista em carreiras da Talento.RH, Agda Lima.



"Quando você perde o emprego ou está em uma empresa que não o valoriza, ainda poderá escolher formas de lidar com isso sem que represente um fracasso. Essa expressão é considerada muito prejudicial em qualquer âmbito da vida, especialmente na carreira", disse.



No entanto, isso não quer dizer que em qualquer dessas situações você não sinta uma certa tristeza, afinal qualquer meta que não é alcançada como imaginamos gera frustração. Durante esse processo haverá um momento de luto, mas ele deve ser seguido da superação, alerta a professora do curso de psicologia da Unifacs Daniela Moscon.



"Para alguns, esse processo será mais difícil por causa das características da própria personalidade. Já para os mais resilientes a superação será mais rápida. O importante é ser mais flexível e encarar esses momentos como uma oportunidade para se reinventar", diz Daniela.



Caminho para superação



Para a coach de carreiras Ana Castro, o caminho para a superação sempre será o planejamento. "A ideia é focar nas forças e oportunidades e tentar minimizar as ameaças com um plano de ação bem elaborado. Todo profissional deve ter a preocupação em continuar gerenciando sua carreira, mesmo estando empregado, pois não sabemos o dia e a hora da crise", afirma.



Foi seguindo esse caminho que a administradora financeira Daniela Aragão resolveu reformular sua carreira e decidiu sair do emprego que já não lhe trazia satisfação. Descontente com os valores e a missão da empresa, Daniela resolveu se preparar para mudar o rumo profissional com a ajuda da coach Ana Castro.



"O principal incentivo foi ver os meus colegas se medicando para conviver com a frustração no trabalho, não queria isso para minha vida. Decidi que era o momento para buscar um trabalho que me trouxesse reconhecimento", explica.



Em alguns casos, a orientação de um profissional é fundamental para que o momento de reflexão seja produtivo. "Um acompanhamento terapêutico ou de um coach pode ser necessário, para ajudar a definir resoluções e pensar novas possibilidades, mas não é uma regra", diz a professora de psicologia da Unifacs.

adblock ativo