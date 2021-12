Crise econômica faz empreendedores trocarem lojas físicas pela internet

Pagar aluguel, funcionários, luz, água e internet. Sem dúvidas, montar um negócio não é tarefa fácil. Isso acontece porque a maioria dos empreendedores começa a ter muitas despesas fixas, que já começam a atrapalhar a empresa nos primeiros meses.

Para fugir dessa situação, alguns empreendedores optam por reduzir os custos com espaços físicos. Há algum tempo seria impossível montar uma loja de roupa, por exemplo, sem pensar na localização dessa empresa. No entanto, as novas ferramentas tecnológicas possibilitam que pequenos empresários tenham a opção de tocar o negócio em diferentes tipos de ambiente, inclusive o digital.

Foi o caso da personal stylist Jaqueline Monteiro. Ela tinha uma loja de roupas em Lauro de Freitas, mas, por conta da crise, teve que abdicar do espaço físico da loja em setembro de 2016 . "Eu pagava funcionário, aluguel e telefone. Ao todo, era um custo fixo de R$ 6 mil. Passei seis meses pagando para trabalhar", conta.

Para se ter ideia, nesse mesmo mês cerca 696 lojas do setor varejista fecharam na Bahia. O dado é da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb). A solução que Jaqueline encontrou foi apostar nas redes sociais. A empreendedora conta que passou a investir na sua conta do Instagram. Para consolidar o espaço na internet, ela também presta serviços de consultoria no perfil. "Eu coloco tendências de moda, estilo de vida e tudo que engloba o universo feminino", completa. Atualmente o seu perfil na rede @jaquemontteiro possui 3.243 seguidores.

Perfil na rede

O perfil da loja @universalmodafitness dá destaque à seguinte informação: "Entrega grátis. Economize tempo, gasolina, dinheiro de estacionamento e não se estresse no trânsito". É com essa proposta os proprietários, Isabela e Jansen de Araújo, conseguiram quadruplicar o lucro com as vendas.

O casal também fechou uma loja física no ano passado. "A gente fechou o espaço físico, mas resolvemos continuar pelo Instagram", comenta. Agora, o casal aposta em estratégias para atrair seguidores. "Eu tenho horários para postar as fotos. E faço sorteios para o pessoal seguir o perfil", conta Isabela.

Quem opta por esse caminho trabalha menos? A resposta é não. Esses empreendedores também viraram sacoleiros. A estratégia é atrair clientes pela internet e levar o produto de porta em porta. O gerente de acesso a mercados do Sebrae Bahia, José Nilo Meira, alerta: "É uma mudança que precisa ter um impulso". De acordo com ele, é necessário ter um planejamento para divulgar os produtos por meio das redes sociais.

Outra dica que ele sugere para quem deseja minimizar gastos com espaços é optar pelo escritório virtual, serviço que empresas oferecem para empreendedores e profissionais com inclusão de atendimento telefônico, transferência de chamadas e endereço físico e fiscal.

"É muito mais fácil alugar um serviço do escritório virtual. Além de diminuir os gastos, o empreendedor pode oferecer mais conforto aos clientes", conta Nilo.

O Escritório Virtual (EV) é uma empresa que atua há 21 anos com locação de espaços. Na Bahia, o EV possui endereços em Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico e na Avenida Tancredo Neves. Cada sala, com espaço para quatro pessoas, pode custar de R$ 20 a R$ 33 por hora. Esse serviço oferece internet, café, ar-condicionado, telefone e endereço fixo. "Nós trabalhamos com pacotes adequados", comenta a supervisora-geral do EV, Shirlei Moreira. A empresa possui 500 clientes ativos.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

