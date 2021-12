Criação de vagas de empregos até outubro supera 2012 inteiro

As vagas de trabalho criadas neste ano até outubro superaram a marca atingida em todo o ano passado, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 21. De janeiro a outubro o saldo ficou em 1,46 milhão de vagas. Em todo o ano passado, pela série ajustada, foram criados 1,37 milhão de novos postos de trabalho.

O resultado, entretanto, não garante que o País fechará o ano com um saldo maior que no ano passado. Isso porque novembro é um mês fraco em termos de criação de vagas e, em dezembro, o resultado mais comum é de fechamento de postos de trabalho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o saldo acumulado de janeiro a outubro deste ano é 18,29% maior. Nos dez meses de 2012, o saldo ficou em 1,23 milhão.

