Correntina abre processo seletivo com 467 vagas

A prefeitura do município de Correntina, distante 980 quilômetros de Salvador, abre inscrições para o seu processo seletivo do dia 21 até o dia 29 de julho com 467 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 724,00 a R$ 5.995,00.

A inscrição deve ser feita no Ginásio de Esportes - Praça Heustógio Pinto Ramos de Araújo, no bairro Centro, em Correntina de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e no sábado das 9h às 13h. O valor da inscrição varia de acordo com cada área específica. Os documentos exigidos para a inscrição são: comprovante de pagamento do valor da inscrição do cargo específico, original e cópia da identidade e do CPF.

Do total de vagas, 217 são imediatas e 250 são para cadastro reserva, sendo que parte delas serão destinadas a pessoas com necessidades especiais. No processo, serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha, previstas para o dia 24 de agosto, e prova de títulos para todos os cargos de nível superior.

Confira outros detalhes no edital do processo seletivo.

