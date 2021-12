Copas e Olimpíadas abrem oportunidades

Enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu discretamente (4,2%) - média anual entre 2007 e 2011 -, o PIB do setor de esporte (7,1%) ganhou fôlego em ritmo chinês, país que mais cresce em todo o mundo. E se os números são animadores, as expectativas geradas pelas Copas das Confederações, do Mundo e as Olimpíadas, no Rio de Janeiro, são ainda mais otimistas.

A participação do esporte no PIB nacional, hoje de 1,6% (R$ 67 bilhões), deve atingir o ápice ao final dos eventos, em 2018, segundo estimativa da Pluri Consultoria, com 1,8%, patamar do setor na Europa.

As oportunidades geradas pela Copa e Olimpíadas, como aconteceu nos demais países-sede, ultrapassam os limites da área esportiva, com geração de emprego e renda em vários setores. Em Salvador, o evento vem mobilizando, desde 2010, e incrementará, até 2014, a construção civil, vestuário, serviços, turismo, comércio e indústria, dentre outros.

Os benefícios atingirão de pequenos a grandes empreendedores, e toda a cadeia produtiva em torno do evento deve gerar mais de 250 mil postos de trabalho no País, segundo estudo do Itaú. A criação de negócios e a alta da produção serão alavancadas em um momento importante, no qual 54% da população tem poder de compra superior a um mínimo. Há 10 anos, não passava de 27%.

Aliada ao aumento do poder aquisitivo, a vinda de mais de 700 mil turistas (70 mil estrangeiros) para a Bahia em 2014, segundo o Ministério do Turismo, é um fator positivo para o cenário de investimentos decorrentes da Copa. Cada visitante deve gastar, em média, mais de R$ 2 mil, o que deve movimentar quase R$ 1,5 bilhão.

Atentos ao aumento do consumo, muitos empreendedores já começaram a trabalhar com produtos específicos para a Copa, um dos nichos identificados pelo Sebrae como boa oportunidade de negócio. A escultora Lícia Bastos iniciou, há um mês, a confecção de cofres em argila do tatu-bola, o mascote da Copa, para comercializar antes e durante as comemorações do campeonato mundial. Até lá, pretende aumentar a produção com o auxílio de parceiros.

Turismo - Outro setor de destaque é o de turismo. A expectativa é a lotação de quase 100% dos leitos, e geração de oportunidades no receptivo, agências de viagens e demais atividades relacionadas ao setor, além de treinamento de pessoal.

"Temos duas grandes possibilidades de ganho, uma é a formação do capital humano, e a segunda, em termos de imagem", comenta o secretário estadual de Turismo, Domingos Leonelli.

