Contratação de temporários vai cair 50% em Salvador

Em Salvador, é esperada uma queda de 50% nas contratações de temporários neste fim de ano, em relação ao ano passado, informou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Frutos Dias Neto. O número representa menos duas mil contratações.

Ele afirma ainda que, mesmo que haja admissões, espera-se que sejam apenas de reposição de funcionários e não acréscimo do quadro trabalhista. "Isso reflete a tendência de desemprego de todo o Brasil, além da falta de confiança pública dos comerciantes. Por outro lado, o consumidor também não confia na economia e está comprando menos para poupar, sem contar aqueles que sofreram com essa onda de desemprego e não podem gastar", comentou.

Dias também lembrou que, apesar da expectativa de queda, sempre há um acréscimo de vendas no Natal. No Dia dos Pais, última grande data para vendas no varejo, houve acréscimo de 2% das vendas nos segmentos que têm relação com o dia, como calçados, celulares e roupas, em Salvador. Porém, na mesma época, as vendas em geral caíram 5%.

Todas as datas comemorativas de 2015, segundo a CDL, apresentaram queda nas vendas de forma geral, o que faz com o que lojistas acreditem que no Natal a situação não vai ser diferente. Por isso, todos estão trabalhando para que os impactos negativos sejam os menores possíveis, informou a entidade.

Pesquisa nacional

No Brasil, nove em cada dez empresas do comércio varejista e de serviços não fizeram nem pretendem fazer esse tipo de contratação no mesmo período, segundo dados de um levantamento do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Brasil e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas).

Quase metade das empresas que não vão contratar acredita que a atual equipe de trabalho será suficiente para a demanda, já que a perspectiva de vendas também é menor devido à crise econômica Brasil. A pesquisa nacional foi feita com 1.168 empresas de capitais brasileiras e de cidades do interior.

