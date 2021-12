Contêiner é uma opção criativa e mais barata para comércio

Há algumas décadas, a reciclagem entrou na pauta mundial, chamando atenção para a necessidade de se reaproveitar papéis, plásticos e outros materiais em novos produtos. Hoje, a prática aumentou de escala, e uma das tendências de reciclagem é a utilização de contêineres, antes usados apenas como embalagens de transporte marítimo, como residências e pontos comerciais.

Essa oportunidade de negócios fez com que surgisse no Brasil, em 2008, a primeira rede de contêineres multimarcas do mundo, o Grupo Container, franquia que trabalha desde lojas de roupa a salões de beleza e temakerias. "Percebemos que o aluguel de pontos comerciais estavam ficando mais caros e resolvemos vender uma alternativa aos empresários", conta André Krai, dono do grupo.

Os módulos do material variam de R$ 19 mil até R$ 500 mil, o que equivale a uma economia de 30% a 40% em relação a uma construção normal, pois são eliminados os gastos com fundação e alvenaria da obra. Apesar disso, André Krai conta que, no início da empreitada, o público brasileiro "torcia o nariz" para a novidade, que pouco tempo depois se tornou algo moderno e cool.

Vantagens e cuidados

Apostando nesse diferencial, a empresária Patrícia Santiago abriu há um ano em Salvador uma unidade da Container Ecology Store, franquia do Grupo Container. "Quis trazer para a cidade uma loja de roupas diferente. O público se empolgou e até hoje temos muita visitação", diz ela.



Além do baixo custo, do design chamativo e da durabilidade (a vida útil de um contêiner é de 90 anos), outro benefício apontado por quem investiu em contêineres é a mobilidade. "Se o ponto ficar saturado, por exemplo, o empresário não perde o investimento, ele pode simplesmente transportar o negócio para outro local", explica Joel Fernandes, proprietário do Container Espeto Bar.

Loja de roupa Ecology Store funciona em um contêiner (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

A ideia de trabalhar o material como bar deu tão certo que Fernandes, há oito anos no ramo de restaurantes, pretende franquear o negócio. "Outra unidade será inaugurada em dezembro, em Lauro de Freitas, e, a partir daí, quero oferecer a franquia em diferentes formatações de módulo", conta ele.

O sucesso dos empreendimentos depende, no entanto, de alguns cuidados em relação à natureza do material utilizado, e o primeiro deles é a higienização adequada, uma vez que os contêineres podem ter sido usados para o transporte de cargas perigosas. "É preciso cobrar do vendedor documentos que comprovem o tipo de carga transportada, para evitar o risco de contaminação", explica a analista da Unidade de Economia Criativa do Sebrae-Bahia, Cristiane Serra.

O projeto de decoração do negócio também deve ser condizente ao local em que ele funciona, principalmente porque a própria estrutura metálica já representa um elemento decorativo. "Uma dica é contratar um bom serralheiro, para construir as portas e divisórias do ambiente", diz Joel Fernandes.

Se a intenção for manter o clima de baixo impacto ambiental, caixotes de madeira podem ser aproveitados como prateleiras e corrimãos de ônibus podem se transformar em araras de roupas.

