Construtora oferece 60 vagas de trabalho na Bahia

A MRV Engenharia está oferecendo oportunidade para corretores autônomos, com regularização no Conselho Regional, CRECI, em Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. A empresa vai credenciar 20 profissionais em cada localidade para integrar seu departamento comercial. Além das vagas de corretores, nas cidades há oportunidades com carteira assinada para gerente de vendas e assistente comissionado.

Para aproveitar essa oportunidade, é necessário ter Ensino Médio completo e vivência na área de vendas/comercial, além de registro no Conselho Regional da Categoria. Os interessados em se candidatar as vagas de corretores devem enviar seus currículos para recrutamento.bahia@mrv.com.br.

Os candidatos a corretor, irão trabalhar de forma autônoma, terão como atribuições a realização de venda de imóveis, atendimento e prospecção de clientes, negociação de valores e acompanhamento da aprovação do financiamento.

Em Vitória da Conquista existe uma vaga para gerente de vendas, cuja qualificação requer Ensino Superior Completo, conhecimento do Pacote Office, além de fluência verbal e experiência em gestão. Desejável ter experiência no mercado imobiliário. Para se candidatar, acesse este link. A mesma posição está disponível em Feira de Santana, cuja candidatura deve acontecer por esse endereço.

Em Salvador, são quatro vagas: duas para gerente de vendas e duas para Assistente Comissionado. Com a função de auxiliar o gerente de vendas, a fim de que o mesmo tenha mais tempo para treinamento e acompanhamento da equipe, o Assistente Comissionado precisa estar cursando o Ensino Superior, além de possuir conhecimento intermediário em Excel. As vagas em Salvador devem ser acessadas pelos seguintes links: duas vagas para gerente de vendas e duas vagas para Assistente Comissionado.

adblock ativo