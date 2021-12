Construtora abre processo seletivo para trainee 2019

A MRV Engenharia acaba de abrir um processo seletivo que selecionará jovens profissionais para integrar o quadro de trainees durante o ano de 2019. Os candidatos terão a oportunidade de atuar com a construtora da América Latina, com presença de Norte a Sul do país.

As inscrições se acabam no dia 3 de março e as vagas são destinadas para as áreas comercial, desenvolvimento imobiliário, tecnologia da informação, suprimentos, produção, crédito imobiliário e gestão estratégica.

Para participar para a área de Produção é necessário que os candidatos tenham se graduado entre dezembro de 2013 e dezembro de 2018. Para as demais áreas a exigência é de graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. Também é necessário que haja disponibilidade de mudança de cidade e viagens constantes.

Podem efetuar a participação os profissionais graduados nos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Automação, Engenharia de Controle, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecatrônica, Estatística, Relações Públicas e Sistemas da informação.

Os selecionados terão salário compatível com o mercado e benefícios que incluem vale alimentação ou refeição, programa de assistência a atividades físicas, assistência médica e odontológica, previdência privada, vale transporte e participação nos lucros e resultados.

Para conhecer o programa e realizar sua inscrição acesse: https://www.traineemrv.com.br/

adblock ativo