Conheça as profissões mais promissoras em 2013

Emagrecer, trocar de carro, ter filhos. Entre as muitas resoluções de ano novo, escolher uma carreira a seguir é a principal para muita gente, principalmente para jovens prestes a decidir ao menos uma parte do seu futuro.

Para ajudar a nortear as escolhas, instituições como a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) e a Laureate Brasil, rede internacional de universidades, realizam pesquisas de mercado para determinar as áreas mais promissoras para se construir uma carreira. A partir desses estudos, que analisam aspectos como empregabilidade e possibilidade de crescimento, é possível destacar as dez profissões de maior potencial para 2013.

"O que observamos é um fortalecimento de profissões tradicionais no mercado, como as várias engenharias e a área de saúde", afirma Elaine Saad, vice-presidente nacional da ABRH. "Há uma grande demanda de profissionais para esses setores básicos da sociedade, o que aumenta a remuneração e os torna promissores", complementa Oscar Hipólito, diretor acadêmico da Laureate Brasil.

Apesar de tradicionais, o potencial dessas carreiras, segundo os especialistas, é a especialização das áreas, que, cada vez mais, criam novos nichos no mercado para atender às demandas econômicas do País e às necessidades da população.

Número um - Nessa perspectiva, a Engenharia foi uma das áreas que mais cresceram, sendo a especialidade em petróleo e gás a mais promissora em relação à empregabilidade e remuneração. "Os salários e a estabilidade da profissão são ainda melhores após as recentes descobertas de novas reservas no País", afirma João Rangel, engenheiro de petróleo há 10 anos e funcionário da Petrobras.

Geraldo Queiróz, diretor-executivo da Associação das Empresas de Petróleo na Bahia (Redepetro), explica que a demanda de profissionais vai além do petróleo e gás. "São necessários técnicos de todas as áreas relacionadas a esse setor, pois é preciso pensar novas formas de exploração. Pesquisadores da área, por exemplo, serão muito requisitados", afirma o diretor da Redepetro.

Engenharia de petróleo e gás - A carreira tornou-se mais promissora depois da descoberta de novas reservas de petróleo, sobretudo na camada do pré-sal. De acordo com a Redepetro, a remuneração desse profissional, que inicialmente fica entre R$ 5 mil e R$ 6 mil, chega a ser de 20% a 30% maior que os salários de funções correspondentes em outras áreas.

Outra vantagem é a jornada de trabalho flexível: como geralmente trabalha em plataformas de exploração marítima, o profissional cumpre as funções durante quatro meses, embarcado, mas pode chegar a ter oito meses de férias.

