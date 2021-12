Confira as vagas do Sinebahia para esta sexta-feira

O Sinebahia oferece vagas para diferentes áreas nesta sexta-feira, 5. Os candidatos interessados devem se dirigir à unidade central do Sinebahia (Av. ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi) ou aos postos do SAC até as 17h. Os candidatos devem portar o número do PIS, PASEP ou NIS; a carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Ajudante de carga e descarga

Residir nas proximidades de Porto Seco Pirajá

Ensino médio incompleto

Não exige experiência

20 vagas

Ajudante de serralheiro

Residir nas proximidades do Resgate

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Ajudante de serralheiro

Ensino médio incompleto/ Esquadrias de alumínio

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Assistente de logística em transportes

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo/ CNH B/ Temporária

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Auxiliar de cozinha

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de cozinha

Boa comunicação

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Auxiliar de depósito

Disponibilidade de horário

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

13 vagas

Auxiliar de depósito

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

09 vagas

Auxiliar de jardinagem de vias urbanas

Ensino fundamental incompleto/ Jovem Aprendiz

Não exige experiência

40 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Balconista de bar

Ensino fundamental completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Barman

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Camareiro de hotel

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Carpinteiro

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

25 vagas

Cartazeiro

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Chapista de lanchonete

Ensino médio completo/ preparo de lanches

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Chapista de veículos

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Chefe em serviços de alimentação

Residir nas proximidades de Itapuã /Atuar em hotel

Ensino médio completo/fluência verbal/ Masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

10 vagas

Costureira de máquinas industriais

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Costureira de máquinas industriais

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Costureira de maquina reta

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cumim

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Encanador

Conhecimento em água potável/Sprinklers/hidrante/esgoto

Ensino médio completo/ curso na área/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Estágio em Administração

Superior incompleto entre o 1° e 3° semestre

Não exige experiência/ Atuar em shopping

15 vagas

Estágio em Design ou áreas afins

Conhecimentos em Corel Draw e Photoshop

Ensino superior incompleto

Não exige experiência

01 vaga

Estágio em Educação Física

Ensino superior incompleto a partir do 4° semestre

Não exige experiência

01 vaga

Fiscal de loja

Atuar em shopping

Ensino médio completo/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Garçom

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio completo/ desejável curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Garçom

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Garçom de lanchonete

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Garçonete de bar

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Garçonete

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Gerente de restaurante

Vivência em fast food ou lanchonete

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Gerente de lanchonete

Preenchimento do quadro masculino

Ensino médio completo/ vivência em fast-food

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Inspetor de segurança

Quadro masculino/altura mínima de 1,77m/ atuar em shopping

Ensino médio completo/curso na área/ Selo DELESP

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Instalador de antenas de TV

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Instalador de redes e cabos telefônicos

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses na função

20 vagas

Instalador de som

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instrutor de informática

Linux/ Windows/ MS Office

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Marmorista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Mecânico de automóvel

Conhecimento em embreagem/ sistema de direção/ freio

Ensino fundamental completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Mecânico de caminhão a diesel

Ensino médio completo/vivência em mecânica pesada

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Montador de estruturas metálicas

Residir nas proximidades do Resgate

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Motoboy

Ensino médio completo/ possuir moto

Experiência mínima de 03 meses na função

05 vagas

Operador de máquina copiadora

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Operador de telemarketing

Fluência verbal/ informática básica

Ensino médio completo

Não exige experiência

227 vagas

Padeiro confeiteiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Professor de curso profissionalizante

Aulas de Administração/Finanças/ Departamento Pessoal

Ensino superior incompleto em ADM ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Promotor de vendas

Ensino médio completo/ Venda de planos odontológicos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Recepcionista

Oferta Temporária/ Inglês ou espanhol básico

Ensino superior incompleto/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

12 vagas

Suquista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Técnico de controle de meio ambiente

Gerenciamento de resíduos hospitalares

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Técnico eletricista Junior

Residir próximo ao Aeroporto/vivência em subestação/geradores

Ensino médio completo/curso na área/ NR10

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Tosador de animais domésticos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Vendedor externo

Ensino médio completo/ CNH A ou B/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Vendedor interno

Vivência com produtos nutricionais/ suplementos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Vendedor interno

Residir nas proximidades do Cabula

Ensino médio completo/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Vendedor interno

Preenchimento do quadro masculino/ Loja de sapatos

Ensino médio completo/ Temporária / informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

150 vagas

Vendedor porta a porta

Vendas de TV por assinatura

Ensino médio completo/ pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS

Supervisor de nutrição

Superior completo em nutrição

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de cozinha industrial

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Encarregado de estoque

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de Logística

Superior completo em Logística/ADM ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de limpeza

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Copeira

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Cabo de turma de limpeza

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Cozinheiro industrial

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Nutricionista

Superior completo em nutrição

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

