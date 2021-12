Confira as vagas do Simm para esta segunda

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 38 vagas de emprego para esta segunda-feira, 1º, em Salvador. Chefe de mecânica, cabeleireiro e técnico de contabilidade são alguns dos cargos disponíveis.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem procurar um dos quatro postos do Simm, localizados no Comércio, Cabula VI e Cajazeiras, levando os originais da Carteira de Trabalho, RG, CPF, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 8h às 17h, mediante a distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30. O público também conta com um ponto de atendimento instalado na Estação Ferroviária da Calçada, que funciona das 8h às 14h.

Confira as vagas oferecidas:

Auxiliar de Limpeza - Vaga para pessoa com deficiência

Ensino fundamental inc. seis meses de experiência.

02 vagas

Cabeleireiro

Ensino médio, seis meses de experiência.

02 vagas

Chefe de mecânica

Ensino médio, seis meses de experiência, habilitação D

01 vaga

Encarregado de transporte coletivo

Ensino médio, seis meses de experiência.

01 vaga

Instalador de película

Ensino fundamental inc., seis meses de experiência.

05 vagas

Instalador de som e acessórios de veículos

Ensino fundamental inc., seis meses de experiência.

02 vagas

Manicure

Ensino médio inc., seis meses de experiência.

02 vagas

Massoterapeuta

Ensino médio, seis meses de experiência, curso na área.

01 vaga

Operador de áudio

Ensino fundamental, seis meses de experiência.

01 vaga

Pizzaiolo

Ensino médio, seis meses de experiência, residir na Pituba ou imediações

02 vagas

Podólogo

Ensino médio, seis meses de experiência, curso na área.

01 vaga

Resgatista socorrista

Ensino médio, não exige experiência, curso na área

04 vagas

Sushiman

Ensino médio, seis meses de experiência.

02 vagas

Técnico de contabilidade

Ensino médio, seis meses de experiência, curso na área e conhecimento em Excel.

01 vaga

Técnico de enfermagem - Vaga para pessoa com deficiência

Ensino médio, seis meses de experiência, curso na área.

02 vagas

