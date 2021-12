Confira as vagas do Simm para esta quarta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 338 vagas de emprego para esta quarta-feira, 12, em Salvador.

Os profissionais interessados devem comparecer a um dos quatro postos do Simm, que ficam localizados no Comércio, Cabula VI, Cajazeiras e Boca do Rio. É necessário apresentar os originais da Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O atendimento é feito das 8h às 17h, mediante a distribuição de senhas, que são entregues a partir das 6h30, no posto do Comércio, e das 7h30, nos demais postos.

O público ainda conta com um ponto de atendimento do Simm na Estação Ferroviária da Calçada, nas instalações da Agência da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), cujo horário de atendimento é das 8h às 14h. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.

Confira as vagas

Auxiliar de cozinha

Ensino médio, seis meses de experiência

01 vaga

Babá

Ensino fundamental inc., três meses de experiência

01 vaga

Costureira de máquinas industriais

Ensino fundamental, seis meses de experiência

05 vagas

Digitador

Ensino médio, seis meses de experiência

05 vagas

Duteiro

Ensino fundamental inc., seis meses de experiência

05 vagas

Instalador de película

Ensino médio inc., seis meses de experiência

03 vagas

Instalador de som e acessórios automotivos

Ensino fundamental inc., seis meses de experiência

02 vagas

Maqueiro de hospital

Ensino médio, seis meses de experiência

05 vagas

Montador de móveis e madeira

Ensino médio, seis meses de experiência

02 vagas

Moleiro de ônibus

Ensino fundamental inc., três meses de experiência

02 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Ensino médio, não exige experiência, informática básica

300 vagas

Serralheiro

Ensino fundamental, seis meses de experiência

01 vaga

Serigrafista - Temporária

Ensino fundamental, três meses de experiência

01 vaga

Torneiro mecânico

Ensino fundamental, seis meses de experiência

02 vagas

Vendedor interno

Ensino médio, seis meses de experiência

03 vagas

