Confira as vagas do SIMM disponíveis para esta terça-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) oferece nesta terça-feira, 7, 35 vagas de emprego para atuação em Salvador (confira as oportunidades abaixo).

Para concorre a uma das vagas, os interessados deverão comparecer a um dos postos SIMM, localizados no Comércio (rua Miguel Calmon, 506, Edifício Ouro Preto); Boca do Rio (rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja), com originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar.

O atendimento será das 7h às 17h, com senhas entregues a partir das 6h30. Os candidatos também podem ter acesso aos serviços agendando o atendimento por meio do telefone 3202-2016 ou 0800-2853111, das 7h às 16h30.

Outra maneira de fazer o cadastro no SIMM, buscar por vagas e participar de possíveis encaminhamentos para entrevistas e seleções, é comparecendo nas prefeituras-bairro Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima, centro/Brotas e subúrbio/ilhas.

