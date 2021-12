Confira as vagas de emprego ofertadas pelo Simm nesta segunda

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (Simm) dispõe de diversas vagas de emprego para diferentes áreas nesta segunda-feira, 22. Os interessados devem ir a um dos postos com originais das carteiras de trabalho e de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar, além do número do PIS, Pasep ou NIS.

O Simm possui unidades no Comércio (rua Miguel Calmon, nº 506, Edf. Ouro Preto) e na Boca do Rio (rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imejá). O atendimento é das 7h às 17h. As senhas são entregues a partir das 6h30.

Os candidatos a vagas também têm acesso ao atendimento do Simm nas prefeituras–bairro Centro/Brotas Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio/Ilhas.

Há ainda possibilidade de agendar hora marcada pelo telefone 3202-2016 ou 0800 285 3111. Para esta modalidade, o atendimento é das 7h às 16h30.

adblock ativo