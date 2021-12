Confira as vagas de emprego oferecidas pelo SIMM nesta quarta

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM) oferece nesta quarta-feira, 23, 33 vagas de emprego para atuar em Salvador. As senhas são distribuídas a partir das 6h30 (confira as vagas abaixo).

Os interessados deverão comparecer a um dos postos do SIMM, localizados no Comércio (rua Miguel Calmon, 506, edifício Ouro Preto), na Boca do Rio (rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja), e apresentar originais da carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovantes de residência e histórico escolar.

