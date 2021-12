Confira as ofertas de emprego para quinta-feira

Os serviços de mão de obra oferecem 238 vagas de emprego em diferentes áreas para esta quinta-feira, 7. Interessados devem procurar o Sine Bahia, na Avenida ACM, ou Simm, no Comércio, Cabula VI, Cajazeiras, Boca do Rio e Estação Ferroviária da Calçada. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, número do Pis, Pasep ou Nis.



É importante lembrar que os postos do Simm e SineBahia, não vão funcionar nesta sexta-feira, 7. De acordo com os dois órgãos, por conta do feriado nacional, quando se comemora a Independência do Brasil, o atendimento será interrompido. Os postos voltam a funcionar nesta segunda-feira, 10, a partir das 8h, em todas as unidades em que atuam.





Vagas do Simm



Pizzaiolo

Ensino fundamental, seis meses de experiência

01 vaga

Suporte técnico em TI

Ensino superior inc., a partir do 5º semestre em Tecnologia da informação ou Informática, seis meses de experiência

01 vaga

Vigilante - Temporária

Ensino fundamental, não exige experiência, curso na área ou reciclagem atualizada.

70 vagas

Vagas do SineBahia

Açougueiro

Cortar carnes/pesar/identificar/embalar

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Auxiliar contábil

Superior incompleto em Contábeis a partir do 3° semestre

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar montador de esquadrias

Desejável vivência em construção civil ou mecânica

Ensino médio completo/ CNH A

Experiência mínima de 03 meses na função

02 vagas

Cabeleireira

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Caixa de banco

Boa comunicação/ pacote Office/ R$1.400+incentivos

Ensino superior incompleto em ADM ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Consultor de vendas

Ensino médio completo/preencher quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Coordenador de Segurança do trabalho

Coordenar curso/ Planejar e realizar atividades práticas

Superior completo em Engenharia de segurança do trabalho

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Corretor de imóveis

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 03 meses na função

10 vagas

Costureira industrial

Vivência com fardamentos

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

06 vagas

Consultor de vendas externas

Atuar em comércio varejista e atacadista

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Costureira de máquinas industriais

Vivência com máquina reta/overloque

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Designer de vitrines

Preenchimento do quadro feminino

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Encarregado de eletricista

Orientar equipe e fiscalizar os serviços

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vagas

Encarregado de logística

Preenchimento do quadro masculino da empresa

Ensino médio completo/ Pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Fiscal de condomínio

Ensino médio completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instrutor de Elétrica

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo/informática/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de mecânica náutica

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo/curso na área/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de pedreiros

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo/informática/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de pintura automotiva

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo/informática/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor de pintura predial

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo/informática/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Instrutor profissionalizante para frentistas

Ministrar aulas de ensino profissionalizante

Ensino médio completo/ informática/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Lavador de roupas

Vivência com lavanderias e máquinas industriais

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Manicure

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Marceneiro

Ensino fundamental completo/ montagem de móveis

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Montador de forro de PVC

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Motoboy

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo/ possuir moto/CNH definitiva

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Motorista de caminhão guincho médio

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo/vivência com reboque

Experiência mínima de 03 meses em carteira

03 vagas

Promotor de vendas

Vendas de planos odontológicos

Ensino médio completo/fixo + comissão

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Promotor de vendas

Ensino médio completo/informática/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Servente de limpeza

Residir no eixo Itapuã/Paralela/Brotas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Serigrafista

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Serralheiro

Atuar com aço/ferro galvanizado/cobre/alumínio

Ensino fundamental completo/curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Técnico eletricista Junior

Residir próximo a Lauro de Freitas/Vivência com geradores

Ensino médio completo/ curso na área/ NR10 / Habilitação B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

adblock ativo