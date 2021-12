Confira as ofertas de emprego desta sexta

Os serviços de mão de obra oferecem 266 vagas para esta sexta-feira, 14. Interessados devem procurar o Sine Bahia, na Avenida ACM, ou Simm, no Comércio, Cabula VI, Boca do Rio, Cajazeiras e Estação Ferroviária da Calçada. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e número do Nis, Pis e Pasep.

Vagas do SIIM

Assessor jurídico

Ensino superior em Direito, três meses de experiência

01 vaga

Auxiliar de montador de elevadores

Ensino médio, seis meses de experiência

03 vagas

Auxiliar de depósito - vaga para pessoas com deficiência

Ensino médio, não exige experiência

10 vagas

Analista contábil

Ensino médio, seis meses de experiência, curso técnico na área

01 vaga



Auxiliar de limpeza - vaga para pessoas com deficiência

Ensino médio, cinco meses de experiência

03 vagas

Chefe de mecânica

Ensino médio, seis meses de experiência, hab. D

01 vaga

Copeiro de hospital - vaga para pessoas com deficiência

Ensino médio, não exige experiência, curso de Copeira Dietista

05 vagas

Cumim

Ensino médio, seis meses de experiência

05 vagas

Embalador - vaga para pessoas com deficiência

Ensino médio, seis meses de experiência

10 vagas

Gerente de restaurante

Ensino médio, seis meses de experiência

02 vagas



Gerente de vendas

Ensino superior inc., a partir do 3º semestre de Administração, seis meses de experiência

01 vaga



Instalador de som e acessórios de veículos

Ensino fundamental, três meses de experiência

02 vagas



Motoboy

Ensino médio, três meses de experiência, hab. A, possuir moto

01 vaga

Pizzaiolo

Ensino médio, seis meses de experiência, residir na Pituba ou imediações

02 vagas

Promotor de vendas

Ensino médio, seis meses de experiência, hab. A, possuir moto

01 vaga

Recepcionista de hospital - vaga para pessoas com deficiência

Ensino médio, cinco meses de experiência, informática básica

05 vagas

Vendedor interno

Ensino médio, três meses de experiência com vendas de produtos hospitalares

03 vagas



Vagas do SineBahia

Adesivador

Confecção de letreiros em carros e objetos diversos

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Ajudante de carga e descarga

Residir nas proximidades do Porto Seco Pirajá

Ensino médio incompleto

Não exige experiência

20 vagas

Ajudante de estruturas metálicas

Disponibilidade para trabalhar em Camaçari

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Ajudante de pintor

Disponibilidade para trabalhar em Camaçari

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Ajudante de pizzaiolo

Residir nas proximidades do Engenho Velho de Brotas

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Alinhador de pneus

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Auxiliar de açougueiro

Ensino fundamental completo/ boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses na função

04 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de marceneiro

Ensino fundamental incompleto/Artesanato em madeira

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Balconista de bar

Ensino fundamental completo/quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Barman

Disponibilidade para trabalhar a noite

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Cabista

Curso de aperfeiçoamento/ Eletrônica básica

Ensino médio completo/CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

18 vagas

Consultora de vendas externas

Vivência com atacado e varejo de bebidas e alimentos

Ensino médio completo/ Possuir carro ou moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Consultor de vendas externas

Vendas de produtos de higiene e beleza

Ensino médio completo/ possuir carro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Costureira em geral

Ensino fundamental completo/ Fardamentos

Experiência mínima de 03 meses na função

01 vaga

Engenheiro eletricista industrial

Vivência em indústria petroquímica ou metalúrgica

Superior completo em Engenharia/ NR-10 / gestão de equipe

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Entregador de cosméticos

Vivência em logística de entrega de produtos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

11 vagas

Estagio em Ciências Contábeis

Disponibilidade para atuar no turno matutino

Ensino superior incompleto a partir do 4° semestre

Não exige experiência

01 vaga

Estágio em Ciências da Computação ou TI

Ensino superior incompleto a partir do 3° semestre

Não exige experiência

01 vaga

Estágio em Relações Públicas

Pacote Office / Estudar a noite

Superior incompleto a partir do 4º semestre

Não exige experiência

01 vaga

Estágio técnico em eletromecânica

Cursando técnico em eletromecânica

Não exige experiência

04 vagas

Estoquista

Lançamentos/controle de entrada e saída de estoques

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

10 vagas

Fiscal de loja

Controle de entrada e saída de veículos e pessoas

Ensino médio completo/ informática básica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

09 vagas

Garçom

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

06 vagas

Inspetor de segurança

Preencher quadro masculino/ boa comunicação

Ensino médio completo/ curso de vigilante

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Instalador de linhas telefônicas

Conhecimento em eletrônica

Ensino médio completo/CNH B/quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

18 vagas

Instalador de sistemas de segurança

Instalação e manutenção de CFTV/alarmes/ Quadro masculino

Ensino médio completo/ Disponibilidade para realizar viagens

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Instalador de som e acessórios

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Líder de instalação em telefonia

Conhecimento em redes elétricas/capacidade de supervisão

Ensino médio completo/curso na área/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Marceneiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Mecânico de injeção eletrônica

Manutenção/ rastreamento

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Motoboy

Ensino médio incompleto/ possuir moto/ entrega de pizza

Experiência mínima de 06 meses na função

06 vagas

Motoboy

Entrega de água e polpa de fruta

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Motoboy

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio completo/ moto própria/ CNH A definitiva

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Motorista de guincho pesado- munk

Cursos de Formação de OSC e Formação de mão-de-obra

Ensino médio incompleto/Conhecer Eletrônica/CNH D

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Oficial de manutenção predial

Ensino médio completo/ pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Oficial de redes telefônicas

Conhecimento em Eletrônica/Materiais de telefonia

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

12 vagas

Operador de vendas

Atendimento/vendas e organização de loja

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

20 vagas

Padeiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo/curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Pedreiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Pedreiro de edificações

Ensino fundamental incompleto/ vivência em balancim

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Pintor de automóveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Piscineiro

Ensino fundamental completo/ CNH A

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Piscineiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo/ CNH A

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Pizzaiolo

Residir nas proximidades do Engenho Velho de Brotas

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Podóloga

Ensino fundamental completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Projetista elétrico

Conhecimento em redes telefônicas externas

Ensino médio/ Habilidade com desenhos de plantas

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Represente comercial autônomo

Atuar com purificador de água/Prospectar clientes

Ensino médio completo/ Informática

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas

Serralheiro montador

Ensino médio incompleto/vivência com toldos

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Servente de obras

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Supervisora de governança

Vivencia como governanta e serviços gerais

Ensino médio completo/ Atuar em shopping

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Supervisor de obras em telecomunicação

Interpretação de projetos/Gestão de pessoas

Ensino médio / Informática intermediária

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Supervisor de instalação de linhas telefônicas

Conhecimentos em telefonia/ informática/leitura de projetos

Ensino médio completo/ Gestão de pessoas/Quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Técnico de comunicação de dados

Cursos de Telecomunicações e Manutenção de roteadores

Ensino médio completo / Informática

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Técnico de fibra ótica

Curso técnico de telecomunicações

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Tosador de animais

Preparar animais e materiais para veterinários

Ensino médio completo/ quadro masculino

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vagas

Vendedor de planos de saúde

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

08 vagas

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo/ Serviços de internet e TV

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

