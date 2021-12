Confira as carreiras promissoras em 2015

Embora o mercado de trabalho permaneça incerto em 2015, algumas profissões prometem se destacar, especialmente nas áreas de tecnologia e engenharia, que voltam a interessar os estudantes. Especialistas ouvidos por A TARDE listam as seis carreiras promissoras para 2015 e alertam: não vale a pena escolher profissão por modismo, mas pela identificação pessoal.



Para o gerente de Ensino Superior e coordenador de Pós-Graduação e Pesquisa do Senai Cimatec, Alex Álisson, uma apostas é na indústria que, segundo ele, possui alta demanda por profissionais capacitados.



Já na área tecnológica, o coordenador geral de estágio da Unifacs, Carlos Silveira, diz que quem optar pela carreira de web designer, desenvolvedor para web e suporte para e-commerce fará boa escolha. Entretanto, qualquer profissão depende de quem a exerce. Por isso é importante a capacitação e afinidade com a área escolhida.



Confira as carreiras indicadas pelos especialistas:



| Psicologia |

A demanda se fortaleceu depois que a incidência de problemas como estresse e depressão cresceu no ambiente de trabalho. Com isso, o psicólogo deixou de ser apenas o recrutador para atuar na orientação psicológica do trabalhador.

| Engenharia |

Tanto as novas engenharias, como petróleo e gás e ambiental, como as mais antigas, como mecânica e química estão em alta. Profissionais de áreas ligadas ao software, que promovem a inovação, terão uma evolução contínua.



| Arquitetura |

A arquitetura e urbanismo demandam profissionais pela necessidade de se replanejar as cidades e construir alternativas para as habitações. As áreas de comunicação visual até o design de móveis ou objetos de uso doméstico estão em alta.



| Relações Internacionais |

Com a projeção do Brasil no mercado internacional e as relações diplomáticas mais estreitas, a carreira de relações internacionais voltou a crescer e, hoje, é uma excelente opção para quem quer ampliar os horizontes.



| Licenciatura |

Por causa de baixos salários a carreira de professor perdeu o status, afastando os estudantes da profissão. Mas os investimentos em pesquisa e formação continuada desperta novamente o interesse pela docência.



| Tecnologia |

Presente em todas as áreas do conhecimento, a área tecnológica é, sem dúvida, a carreira mais promissora da atualidade. No Nordeste, aumentou muito a demanda pelas carreiras da área de serviço com ênfase na tecnologia e internet

